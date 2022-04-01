新北三峽某國小老師確診 11班共200多名學生今停課 10:572022/04/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情延燒，新北市三峽區某國小老師PCR採檢陽性，為今日預計公布個案，目前正由衛生局進行疫調匡列相關工作，新北市教育局先請該師接觸班級11班約兩百多名學生，今（1日）實施預防性停課一日，安排師生進行PCR採檢，並追蹤健康狀況。 新北市教育局表示，後續停課將以衛生局疫調匡列結果，依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，如有 1 位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，其影響班級停課10天，進行線上授課。 板橋海山國小學生確診 該班停課10天 中和也爆一家3口染疫 國發會出招 督促製造業減碳轉型 #三峽 #停課 #老師 #國小 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央給基隆20萬劑快篩 王必勝：由市府安排如何發放 09:582022/04/01 生活 海山國小昨新增1確診學生 侯友宜：僅有1班停課10天 10:332022/04/01 生活 校園疫情爆炸！桃園4校再增確診 中原大學全校停課10天 18:262022/03/31 生活 夏天供電危機！大潭電廠染疫擴 8號機6月恐無法完工 12:412022/03/31 財經 快篩普及變準 陳時中：時空背景不同 04:102022/04/01 生活新聞 大學申請一階結果出爐 東山3人幫前進台大醫 15:282022/03/31 生活 類普篩挨轟雙標病毒亂投醫 04:102022/04/01 生活新聞 桃園長庚轉運站預計11月完工 10:202022/04/01 區域情報-桃園 《造紙股》榮成回台投資3.0啟動 擬3年投資35億元 08:082022/04/01 財經 花蓮慈濟急診護理師1確診 2同仁共同用餐亦驗出陽性 15:512022/03/31 生活 本土病例9個月新高... 陳時中：不打算升級警戒 04:102022/04/01 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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