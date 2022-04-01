本土疫情延燒，新北市三峽區某國小老師PCR採檢陽性，為今日預計公布個案，目前正由衛生局進行疫調匡列相關工作，新北市教育局先請該師接觸班級11班約兩百多名學生，今（1日）實施預防性停課一日，安排師生進行PCR採檢，並追蹤健康狀況。

新北市教育局表示，後續停課將以衛生局疫調匡列結果，依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，如有 1 位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，其影響班級停課10天，進行線上授課。