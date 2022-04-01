繼TOYOTA GR Yaris之後，豐田汽車發表全新GR Corolla，發表時機就選在Formula Drift賽季揭幕戰前夕，發表會上，GR Corolla更以高速甩尾進場，展現狂放的性能，同時預告將於下半年在日本上市，據知TOYOTA總代理和泰目前尚未有導入計畫，但未來不排除向原廠爭取銷售配額。
近年在豐田總裁豐田章男大力推動讓TOYOTA成為有駕馭樂趣車輛的品牌戰略下，TOYOTA GR Corolla的出現早在車迷心中期待已久，幾乎是預料中事，只是不知何時亮相，昨天的發表會讓車迷驚喜不已。
其實TOYOTA GR Corolla系出名門，早在TE25 Corolla於1973年獲得第一次WRC勝利、Corolla Levin隨後在1975年的1000 Lakes Rally中獲勝等光榮歷史，而一般市售版的Corolla更是自1966年問世之後，不斷帶給消費生活上的便利，車型的發展也從轎車、旅行車、掀背車到運動休旅車，全新的GR Corolla加入之後，讓車系更加完整。
GR Corolla搭載與GR Yaris相同的1.6L直列三缸渦輪增壓引擎，擁有304PS/37.7kgm最大動力輸出，並且配備GR-FOUR 4WD系統。至於車身則採用TOYOTA Corolla Sport的基本骨架，具備長軸距高速穩定性的特性，廠方採取將前輪距加寬60mm、後輪距加寬85mm的方式提高轉彎性能水準，提供駕駛者更為隨心所欲的駕馭體驗。
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