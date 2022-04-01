繼TOYOTA GR Yaris之後，豐田汽車發表全新GR Corolla，發表時機就選在Formula Drift賽季揭幕戰前夕，發表會上，GR Corolla更以高速甩尾進場，展現狂放的性能，同時預告將於下半年在日本上市，據知TOYOTA總代理和泰目前尚未有導入計畫，但未來不排除向原廠爭取銷售配額。

近年在豐田總裁豐田章男大力推動讓TOYOTA成為有駕馭樂趣車輛的品牌戰略下，TOYOTA GR Corolla的出現早在車迷心中期待已久，幾乎是預料中事，只是不知何時亮相，昨天的發表會讓車迷驚喜不已。

其實TOYOTA GR Corolla系出名門，早在TE25 Corolla於1973年獲得第一次WRC勝利、Corolla Levin隨後在1975年的1000 Lakes Rally中獲勝等光榮歷史，而一般市售版的Corolla更是自1966年問世之後，不斷帶給消費生活上的便利，車型的發展也從轎車、旅行車、掀背車到運動休旅車，全新的GR Corolla加入之後，讓車系更加完整。

GR Corolla搭載與GR Yaris相同的1.6L直列三缸渦輪增壓引擎，擁有304PS/37.7kgm最大動力輸出，並且配備GR-FOUR 4WD系統。至於車身則採用TOYOTA Corolla Sport的基本骨架，具備長軸距高速穩定性的特性，廠方採取將前輪距加寬60mm、後輪距加寬85mm的方式提高轉彎性能水準，提供駕駛者更為隨心所欲的駕馭體驗。

TOYOTA於Formula Drift賽季揭幕戰前夕發表GR Corolla並預告今年下半年在日本上市。（TOYOTA提供）
TOYOTA於Formula Drift賽季揭幕戰前夕發表GR Corolla並預告今年下半年在日本上市。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla車側散熱孔及專屬Logo。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla車側散熱孔及專屬Logo。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla引擎蓋散熱孔。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla引擎蓋散熱孔。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla碳纖維車頂。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla碳纖維車頂。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla專屬側裙。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla專屬側裙。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla尾燈及專屬車型銘牌。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla尾燈及專屬車型銘牌。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla三出排氣尾管。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla三出排氣尾管。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla專屬18吋鋁圈，搭配米其林Pilot Sport 4輪胎。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla專屬18吋鋁圈，搭配米其林Pilot Sport 4輪胎。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla搭載1.6L三缸渦輪增壓引擎，最大動力達304PS/37.7kgm。（TOYOTA提供
TOYOTA GR Corolla搭載1.6L三缸渦輪增壓引擎，最大動力達304PS/37.7kgm。（TOYOTA提供
TOYOTA GR Corolla駕駛座艙極富戰鬥力。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla駕駛座艙極富戰鬥力。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla正面。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla正面。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla側面。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla側面。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla斜側面。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla斜側面。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla車尾。（TOYOTA提供）
TOYOTA GR Corolla車尾。（TOYOTA提供）

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