繼TOYOTA GR Yaris之後，豐田汽車發表全新GR Corolla，發表時機就選在Formula Drift賽季揭幕戰前夕，發表會上，GR Corolla更以高速甩尾進場，展現狂放的性能，同時預告將於下半年在日本上市，據知TOYOTA總代理和泰目前尚未有導入計畫，但未來不排除向原廠爭取銷售配額。

近年在豐田總裁豐田章男大力推動讓TOYOTA成為有駕馭樂趣車輛的品牌戰略下，TOYOTA GR Corolla的出現早在車迷心中期待已久，幾乎是預料中事，只是不知何時亮相，昨天的發表會讓車迷驚喜不已。

其實TOYOTA GR Corolla系出名門，早在TE25 Corolla於1973年獲得第一次WRC勝利、Corolla Levin隨後在1975年的1000 Lakes Rally中獲勝等光榮歷史，而一般市售版的Corolla更是自1966年問世之後，不斷帶給消費生活上的便利，車型的發展也從轎車、旅行車、掀背車到運動休旅車，全新的GR Corolla加入之後，讓車系更加完整。

GR Corolla搭載與GR Yaris相同的1.6L直列三缸渦輪增壓引擎，擁有304PS/37.7kgm最大動力輸出，並且配備GR-FOUR 4WD系統。至於車身則採用TOYOTA Corolla Sport的基本骨架，具備長軸距高速穩定性的特性，廠方採取將前輪距加寬60mm、後輪距加寬85mm的方式提高轉彎性能水準，提供駕駛者更為隨心所欲的駕馭體驗。

TOYOTA於Formula Drift賽季揭幕戰前夕發表GR Corolla並預告今年下半年在日本上市。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla車側散熱孔及專屬Logo。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla引擎蓋散熱孔。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla碳纖維車頂。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla專屬側裙。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla尾燈及專屬車型銘牌。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla三出排氣尾管。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla專屬18吋鋁圈，搭配米其林Pilot Sport 4輪胎。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla搭載1.6L三缸渦輪增壓引擎，最大動力達304PS/37.7kgm。（TOYOTA提供

TOYOTA GR Corolla駕駛座艙極富戰鬥力。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla正面。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla側面。（TOYOTA提供）

TOYOTA GR Corolla斜側面。（TOYOTA提供）