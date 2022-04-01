連假高雄最夯玩法來了！人氣地標「大港橋」除了作為首座水平旋轉橋引爆朝聖潮，高雄市輪船公司表示，即日起推出「金棧遊港亞灣線2.0版」，要帶大家從海上第一視角看大港橋旋轉。

高雄港大港橋座落於鹽埕區大義路底，是亞洲最長跨港旋轉橋，可在3分鐘內完成水平運轉，為串聯亞洲新灣區重要拼圖，不僅兼顧第3船渠既有船舶及遊艇通行，同時可讓遊客享受親水遊憩的海上風情，自2020年7月啟用後，更是吸引遊客持續造訪，成為高雄熱門打卡亮點。

高雄市輪船公司即日起推出「金棧遊港」，每周日定期遊港-亞灣航班，開航時間調整為下午14時40分自棧貳庫啟航，可從海上看愛河灣區、大港橋、85大樓、高雄展覽館、高雄流行音樂中心等近年來矗立於港區的美麗建築，更是拍照的絕佳角度，4月起推出「金棧遊港亞灣線2.0版」，要帶大家從海上第一視角看大港橋旋轉，讓前來朝聖的遊客，創造專屬自己的獨家回憶，

此外，連續假期(4/2、4/3、4/4)每日下午4~6點在棧貳庫海側廣場，可現場報名夜間遨遊高雄港，同時還有首艘遊戲聯名、快閃限定遊港輪同步亮相，有興趣的民眾不妨把握新一波連假出發。詳細航班資訊可洽高雄市輪船公司官網查詢。