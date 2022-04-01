方芳芳是80、90年代知名節目主持人，主持過的節目《綜藝萬花筒》、《玫瑰之夜》是許多人共同回憶，多年前嫁給食品店「可頌坊」總裁後淡出演藝圈，目前已隨夫婿定居上海，不過近來疫情持續升溫，當局在昨（31日）宣布封城，她也親曝當地狀況。

大陸單日新增8400多人確診，以上海5653起最多，因此進入全域靜態管理，也就是所謂的封城，當局呼籲民眾不要出門，並要求全面篩檢、疫調和清消，因此引發諸多亂象，導致人心惶惶，根據《三立新聞網》報導，淡出演藝圈並隨夫婿定居上海的方芳芳，表示雖然無法出門不太方便，但卻是以另一種方式生活，鄰居也因此拉近距離，更一起捐款給社區的工作人員，讓她強調是很有愛的社區。

由於上海宣布封城，不能像平常以往出門添購生活必需品，她表示目前物資是社區一起團購，自己則是隨意亂買一通，雖然物資有搶購狀況，但都還買得到，接著透露先前已在台灣打了兩劑AZ疫苗，預計9月將會再次返台，到時會再追加打第三劑。

近年移居上海的70歲男星李立群，日前也因為突然封城被困家中，他透過社群網站表示由於事出突然，家中並未儲備足夠的蔬菜和食糧，但仍還能吃麵配上荷包蛋，基本上飲食不成問題，他也呼籲所有人要耐心聽從安排，不給社區和政府添亂，相信勝利解封的日子很快到來。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。