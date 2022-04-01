飯店業者美麗信(2730)董事會通過2021年財報，在轉型防疫旅館住房業務需求穩定，本業虧損顯著收斂配合業外收益挹注，使2021年稅後淨利0.5億元、每股盈餘（EPS）1.35元，逆勢雙創新高。興櫃交易的美麗信近日股價緩步墊高，今日開高上漲3.51％至9.13元。

美麗信董事會亦通過股利分派案，決議擬配息0.26元，盈餘配發率僅約19.26％，主因先前帳上尚有待彌補虧損0.42億元，若以可分配盈餘估算，則發放率高達99.82％。公司將於6月17日召開股東常會，並訂7月7日除息交易。

由於邊境封鎖衝擊台北美麗信花園酒店營運，美麗信2020年稅後虧損0.57億元、每股虧損1.52元，雙創歷年新低，公司當年11月2日宣布轉型為防疫旅館。隨著返台民眾增加帶動防疫住房需求，去年8月起單月營收回升至0.25～0.28億元，已與疫情前狀況相當。

在防疫住房需求穩健且比較基期較低下，美麗信2021年下半年營收1.56億元，年增達1.76倍，營業利益0.24億元，較前年同期虧損0.41億元大幅轉盈，配合業外收益挹注，使稅後淨利0.31億元、每股盈餘0.84元，較前年同期每股虧損0.79元大幅轉盈。

累計美麗信2021年營收2.2億元、年增達96.12％，營業虧損11.7萬元、虧損年減達99.85％。配合業外收益挹注，使稅後淨利達0.5億元、每股盈餘1.35元，較前年虧損0.56億元、每股虧損1.52元大幅轉盈，逆勢雙創歷史新高。

由於今年春節返台民眾增加，防疫住房需求帶動美麗信2022年1月自結營收達0.3億元，創2017年10月以來逾4年新高。不過，2月營收降至0.21億元的近7月低點，隨著防疫規定鬆綁、防疫住房供給增加，後續營運狀況仍有待觀察。