隨著現代人對於感情觀越來越開放，有些人即使發現好友的另一半出軌也不一定會告訴對方，但也有一部分的人選擇透露真相，避免好友將來後悔，不過這樣的舉動也可能因此惹上麻煩。一名外表亮麗、身材火辣的女網紅，日前便在TikTok上分享好友未婚夫疑似出軌，她好心提醒好友卻遭到男方母親發送「死亡威脅」的離譜事件，在網路上引起熱烈討論。

根據《太陽報》報導，TikTok上一名擁有27萬名粉絲追蹤的網紅Carlie，日前PO出影片表示，不久前一名本來就認識的男性友人約她出去參加聚會，而該男子也即將成為人夫，因此她將對方視為朋友後才答應邀約，沒想到聚會結束後男子卻突然向Carlie坦承對她有好感，邀她出來另有目的，讓Carlie相當驚訝。

而Carlie為了遵循「女孩守則」（Girl’s Code）便將此事告知了男性友人的未婚妻，豈料不久後就收到該名男子媽媽傳來的訊息，除了痛罵她是個笨蛋、神經病等等難聽的字眼外，還威脅她「如果毀了他們的關係，我會親自打到你閉上眼睛」、「你快滾，要不然我會親手打死你」、「我恨死你，我們全家都恨你，詛咒你在地獄裡腐爛，一生充滿痛苦，因為這一切都是你罪有應得」等。

Carlie則是看到後便「已讀不回」不想多予理會，但沒多久她就接到不明的來電，也有人開始在網路上攻擊她、找她麻煩，讓她不堪其擾，懷疑可能是男方媽媽所做的報復行為。

這段離奇的經歷在網路上公開後，也迅速獲得大批網友觀看轉發，紛紛留言「他們家才有病吧」、「 有著緒化的媽媽，他的未婚妻還真可憐」、「你應該要報警讓她收手」。