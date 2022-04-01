女星洪蓉因不科學的I級突出上圍，故被網友封為「I級艷后」，近年她從泰國回到台灣定居生活，更將跟上潮流發行個人的NFT。近日她發文透露雖然平時看來光鮮亮麗，但她私下外出時極其低調，常常一個鴨舌帽、黑色T恤就上街，而照片中她將雙肩背包背在胸前，雖然打扮跟一般民眾無異，但超誇張的雙峰還是洩了底，也讓人好奇她這樣逛街是否還看得到路。

洪蓉當年以一支電玩廣告闖出知名度，2017年移居到泰國曼谷生活，近年因疫情返台置產，今年2月時她發文透露：「現在的我決定每一天的煩惱，就是如何變得更漂亮，我身邊的姊妹，唯獨我最邋遢隨便，每一個都是貴婦級的美女，只有我平時像個板妹一樣⋯真的很好笑」，最近她更進一步曬出私下邋遢照片。

洪蓉曬私下邋遢照片。（圖／翻攝自i級豔后-洪蓉โยโย่ 臉書）

洪蓉上月24日發文，表示：「我出門通常都是很低調的，包誇（括）我也不喜歡特別說我是誰，所以我新認識的朋友，看到我的FB或粉專，都會嚇一大跳」，而照片中她戴著黑色鴨舌帽、護目鏡、口罩，身穿黑色T恤，頭髮隨意紮成馬尾，猛一看不足為奇，但誇張的上圍再加上她將包包背在胸前仍相當吸睛，胸前的重量有如懷孕婦女。

見此，網友回應：「這側身還怎麼低調」、「第一次看到本人，會突然好驚訝，因為周圍人群都行注目禮！」、「妳很吸睛」、「恭喜恭喜，幾個月了？」、「天意安排你今生都不可能低調，你明（白）的」、「在路上遇到不注意都難」。