上海市衛生健康委主任鄔驚雷1日在防控記者會上表示，第一批浦東、浦南以及毗鄰區域完成篩查後，對篩查結果綜合研判後，下一步將按照分區分類、網格化管理原則，實施封控區、管控區與防範區的階梯式管控。通過科學劃定防控區域，更加精準實施分類管理措施，有效遏制疫情在社區擴散蔓延，努力用最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

鄔驚雷說明，報告陽性感染者涉及的居民社區（單位、場所）所在網格化單元及毗鄰網格化單元，劃為封控區；有封控社區（單位、場所）所在街鎮的其他區域，劃為管控區，浦東、浦南以及毗鄰區域除封控區、管控區以外的其他區域，劃為防範區。

鄔驚雷也強調，封控區、管控區和防範區實施動態調整。管控區、防範區內一旦發現感染者，所在區域提級管理並落實相應措施。

據澎湃新聞報導，針對封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，感染者涉及樓棟採取14天封閉管理措施（從3月28日封閉時起計），封控區內其他區域實施「7天封閉管理＋7天社區健康管理」措施（從3月28日封閉時起計），開展相應頻次檢測，封閉管理期間嚴格落實居家隔離措施。

而管控區實行「人不出社區、嚴禁聚集」，落實7天社區健康管理（從3月28日封閉時起計），進行相應頻次檢測，原則上居家，每戶每天可安排1人分時有序至社區指定區域無接觸式取用配送物資。單位執勤人員「人不出單位，嚴禁聚集」，分時有序至單位入口處無接觸式取用配送物資。封控區、管控區內，因參與疫情防控、醫療服務、城市運行、應急處置等確需外出人員，嚴格落實測溫、驗碼、登記、身份核驗等措施。

針對防範區則實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，落實7天自我健康管理和相對應頻率檢測。