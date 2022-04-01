兩年多來，疫情發展的不確定性及遠距辦公新常態的影響下，促使企業對數位轉型思維轉變，不只被迫採用數位化工具突破限制，更積極加快腳步。協助企業推動數位轉型的互動資通與國際整合通訊大廠Avaya攜手合作，克服各種技術問題與原廠技術進行深度整合，不光在台灣醫療業首創的應用模式，由於此案是Avaya在全球市場創新的成功案例，也讓國際看到台灣資訊技術團隊的能量。

互動資通董事長郭承翔表示，這次與Avaya合作的最大亮點是與國際大廠原生技術完全整合，team+不但化成IP交換機的虛擬分機，更重要是不改變使用者既有的溝通情境與習慣，同時又將工作中的協同應用服務緊密地串連，讓使用者在日常工作中淺移默化地達到數位轉型。

以這次大型教學醫院的合作案為例，由於醫療場域溝通訊息量大、即時性高，不光是聯絡找人，還要傳送檢驗值、監測系統各種訊息，加上大型教學醫院使用情境又特別複雜，例如：院內主管身兼多重職位，有多個分機號碼；病房護理站多人共用一個分機等，因此特別需要能滿足需求的資通訊整合服務。

互動資通和Avaya共同合作，將team+整合進Avaya SDK裡，不只透過team+ APP傳送即時訊息、傳送檔案、召開視訊會議、任務編組團隊協作，更重要的是還能與桌上分機互撥，讓手機、平板、筆電等數位工具化身為行動分機，實現分機同號共振、電話轉接、語音留言通知等功能。簡單說，就是透過team+在手機、平板、筆電上可以執行原來桌上分機所有功能，有效降低實體話機的成本與維護。這個專案不但在台灣醫療業是首創應用模式，也可以說是Avaya全球市場創新的成功案例。