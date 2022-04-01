國內許多大型金融、零售企業都會招募「儲備幹部」，透過系統性培訓過程，培養管理階層的人才；為提升人才密度，國內房仲龍頭信義房屋今年也首度對外招募總部幕僚儲備幹部，是唯一一家不動產業者針對幕僚人員打造專門的儲備人才培育計畫，鎖定質優的社會新鮮人，提供為期2年的專業培訓課程及部門輪調，短期內可養成專案管理能力，中長期則以管理職為目標。信義房屋更保障月薪7萬、年薪120萬元，讓青年高薪入隊、無後顧之憂衝刺職涯發展。

過去坊間中小型房仲業常招募「儲備幹部」，但入職後多是從事不動產經紀人員工作，信義房屋表示，此次招募儲備幹部，鎖定學士以上學歷、有一定外語能力、應屆畢業生或2年內工作經驗者，希望透過入職後的完整培訓，朝幕僚主管職發展，成為公司轉型、建構「居住生活生態圈」過程中的重要拼圖。

不同於青年經常困擾的低薪窘境，信義房屋針對幕僚儲備幹部提供月薪7萬、年薪120萬的保障薪資，且培訓期間可依專案表現，年薪最高達150萬。此外，幕僚儲備幹部也與其他同仁一併享有每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、買賣房地產服務優惠等具有競爭力的薪酬福利制度。

培訓及未來職涯發展上，信義房屋也提供完善規劃。2年培訓期間，會參與信義房屋數位轉型專案，輪調於轉型辦公室、仲介業務事業群及創新整合事業群轄下的行銷、住生活發展等部門，且有中高階主管、頂尖外商管顧公司及專屬導師輔導，充實各領域關鍵職能與實作經驗。同時，也會輔導考取專業證照、舉辦共識營隊等；待培訓期間將滿，則會提供職涯發展諮詢，並依照個人意願協助媒合集團內適合的職缺，短期將成為專案管理人才，中長期則以挑戰主管職為目標。

目前在信義企業集團旗下「大馬信義」擔任經理的賴信瑋，雖然入職時沒有儲備幹部計畫，但他的職涯發展可說是信義房屋幕僚儲備幹部的神似縮影。畢業自台大生物產業傳播暨發展系的賴信瑋今年才33歲，擔任不動產經紀人員時，發揮過去所學的行銷專長，業績曾高居全公司前五名，但他不以此為滿足，不僅挑戰店主管職務，且因集團尊重個人職涯規劃，願意提供單位輪調機會，因此，目前他已經赴海外任職大馬信義主管，開拓馬來西亞不動產市場。

信義房屋表示，這項職缺希望尋找學士學歷以上的應屆畢業生，或工作經驗2年內的社會新鮮人，具備良好外語能力、人際溝通技能、願意主動解決問題並推動創新。即日起至4月底收取履歷，陸續安排初、複試面談，符合資格者7月前就會收到錄取通知。