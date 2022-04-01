台北市去年12月房市交易量下跌，不過價格仍持續上漲中。地政局近期公布數據，2021年12月台北市的房屋交易總額比11月少了13.57％，但房價卻上升0.91％，12個行政區中只有萬華交易量增加，其餘都減少，其中南港交易量下跌最多。

地政局表示，去年12月台北市房屋交易總額226.54億，比11月少了35.57億，交易總額與交易件數都變少，買氣略為退燒，不過房價仍維持上漲趨勢，觀察月線與季線會發現，全市大樓、公寓、小宅的價格均上升。

實價登錄顯示，去年12月台北市只有萬華的交易量增加，內湖區持平，其餘地區均減少，其中南港區少最多。此外，12月交易總額最高的是內湖區40.12億，其次中山區36.71億以及大安區29.15億；交易總額最少的則是大同區，僅5.84億。

各住宅價格分析部分，大樓、公寓、小宅價格指數都上升，也就是說無論大坪數或小坪數，整體房市都在上漲中，其中又以內湖區漲最多，近1年已經漲了6.65％，漲幅最小的則是士林區1.8％。

地政局科長鄭益昌表示，分析房市還是得長期來看，這是去年12月與11月比較出來的結果，可能這個月交易量跟交易總額都下跌，下個月卻又上升，尤其是南港區、大同區這類交易量比較少的區域，「房市相對跳動、不穩定」，所以很難說單單1個月的交易狀況減少，就代表房市退燒了。

鄭益昌表示，依照他長期觀察，「價與量不一定會同步」，雖然數據顯示交易量變少，代表買的人比較少，但房子還是繼續漲，這就是價格與交易量不同步的狀況，從目前房市發展來看，房價處於穩定上漲趨勢，即使交易量短暫下跌，價格還是會維持上升。