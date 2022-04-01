鏡電視申照爭議延燒，民眾黨立委蔡壁如等人質疑，鏡電視補正次數過多、鏡週刊員工掛在鏡電視領薪水、頻繁更換董事長等，NCC昨天應立法院交通委員會要求提出調查報告表示，尚無違法情事。蔡壁如今痛批，NCC根本沒有調查，只憑鏡電視回覆就相信，明顯有疏失，呼籲監察院主動介入調查。

鏡電視申設期間，爆發NCC要求補件30次、1個月換4個董事長等爭議，立法院交通委員會日前要求NCC提出行政調查報告。根據NCC昨天提出報告指出，NCC已接獲鏡電視申請變更董事長、董事、監察人、總經理在案，正在補證中，依法受理，可受外界公評。

對此，蔡壁如痛批，不知所云的報告，NCC調查報告未針對鏡電視短時間董事診人事異動頻繁正面回答，鏡周刊董事長裴偉透過停雲顧問公司領取顧問費爭議，更是完全不回答，整篇報告到底是不想寫，還是NCC主委陳耀祥還要護航鏡電視到底。

蔡壁如日前踢爆，鏡週刊員工掛在鏡電視領薪水，鏡電視發聲明批蔡的言論惡意移花接木，意圖影響NCC獨立機關決定，並影響輿論傷害公司聲譽將提告；該聲明還指控台北市勞動局利用職務違法勞檢，把員工清冊與投保資料洩漏給蔡壁如，將提告追究法律責任。

蔡壁如說，她掌握的資料不是北市勞動局提供，而是鏡電視的高層看不下去，鏡電視不要混淆視聽，企圖轉移焦點，期待鏡電視對她提告，她已準備一堆資料舉證背信罪嫌，到時候就看檢察官查不查。

蔡壁如痛批NCC，鏡電視回覆就全盤相信，她提出疑問，NCC不僅不給資料，也都不相信，陳耀祥背後到底是多有利人士撐腰，讓陳耀祥能護航鏡電視到底，呼籲監察院對NCC疏失進行調查。