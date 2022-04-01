一名郭姓軍官外遇林姓女同胞，不倫戀曝光被正宮提告，並求償百萬，法院一審判決2人連帶賠償30萬元，郭男離婚後卻稱「2個人都愛」、「兩邊都無法割捨」，並以被妻子與岳父逼簽離婚協議書為由，提出婚姻關係仍存在訴訟遭判敗訴。經提起上訴，法官卻判郭男、林女應再多賠10萬元。

據了解，郭男與林女都是軍官，郭妻2019年發現兩人婚外情，控訴郭男被抓包後對她說「兩個都愛」，想坐享齊人之福，除對2人求償100萬元，同時決定離婚。

但郭男辯稱，說那些話是為了讓妻子不要那麼囂張，而且是在妻子與岳父強烈要求下，被迫於離婚協議書簽名，才會提出婚姻關係仍存在之訴。

林女則聲稱，與郭男只有業務關係，2人不曾私下聚會出遊，更無不當關係，遭指名道姓、破壞清白，是受池魚之殃。

一審彰化地院檢視郭男與元配的對話紀錄，內容包括郭男說：「我有女朋友，妳就一定跟我離婚喔？」、「我可能是多情男子，一輩子會愛超過一個女人」、「我兩個都愛怎麼辦？」。足見郭男外遇事實，因而判郭男與林女需連帶賠償元配30萬元。

但雙方都對判賠金額不滿意，分別提出上訴。郭男、林女並未能提出有力辯解，郭妻則提出郭男、林女共同出遊照，郭男友人也證稱郭男曾告訴他「我跟那個女生（林女）認識的時間其實很短，我們交往了三個月我們就發生了很多次的性關係」，台中高分院判決郭、林應再賠償郭妻10萬元，不得上訴。