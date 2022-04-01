二手菸害是健康殺手！立委呂玉玲認為菸品燃燒煙霧含有93種致癌及有害物質，會透過二手菸及三手菸散播，大幅提高罹病風險；且燃燒產生大量懸浮微粒及溫室氣體，超過現行環境標準值26倍。為維護國人健康，呂玉玲等16位立委提案《菸害防制法》修正案從嚴規範「逐年降低二手煙害」，修正案今天通過一讀。

二手菸害也引起公益團體及家長關切。臺灣翔愛公益慈善協會執行長王璟琦和桃園地區一群家長，今年初向桃園立委呂玉玲陳情，希望主管機關正視二手煙害的嚴重性。王璟琦認為，菸商不應該當全民健康的局外人，應該被要求降低菸品及二手菸的危害，政府也應該趁本次菸防法修正之際，具體要求菸商販賣的紙菸應逐年降低二手菸的危害。

王璟琦表示，據估計，台灣每年都有3000人要死於二手菸的危害，既然有危害，就要從嚴規範，而且要有具體的管理標準；否則二手菸危害的外部成本由整個社會承擔，這種管理方式合理嗎？呂玉玲因此提案「菸害防制法第七條之一及第二十四條條文」修正草案，獲得衛環委員會召委林為洲及委員曾銘宗等15位立委的連署。

2020年5月，衛福部公布擬修正《菸害防制法》，當時立委呂玉玲首先在立法院質詢，要求衛福部盡速通過修法。呂玉玲認為二手菸害越來越嚴重，得肺腺癌的人越來越多，甚至根本不抽菸的人也得肺腺癌，取締二手菸害不但要修法，還要有配套措施。

呂玉玲提案指出，據美國食品藥物管理局（FDA）研究，紙菸燃燒造成的煙霧有超過 7000多種化學物質，其中有93種致癌及有害物質，例如甲醛、亞硝胺等，當中還有15種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」；這些有害物質也會透過二手煙及三手煙的散播，大幅提高民眾及孩童罹患心血管疾病、癌症、中風或呼吸道疾病的風險。

國健署也表示，菸品燃燒造成的二手菸是分布最廣且有害的室內空氣污染物，殘留的「三手菸」危害物質可長期附著於衣服、地板、家具。美國疾病管制局研究，長期暴露於二手菸的環境，將提升30%至65%心血管疾病與中風死亡的風險，得到肺癌會比未暴露二手菸的民眾高出20%至30%；且增加孩童罹患氣喘、中耳炎及血癌風險，危害甚深。

提案指出，紙菸等菸品須經燃燒使用，燃燒不完全更易釋放大量懸浮微粒及產生溫室氣體，造成空污。依環保署標準，環境PM2.5濃度35微克/立方公尺以下為標準值，濃度達71微克就算最高危害的「紫色等級」。紙菸燃燒產生的PM2.5最高達918微克，超過現行標準值26倍，不僅造成環境及人體危害，也與國際減碳減排背道而馳。

呂玉玲認為，從二手菸、三手菸的危害及空污的影響，顯見「逐步降低紙菸等菸品燃燒後所產生煙霧的有害物質排放濃度」甚為必要。這項提案獲得林為洲、曾銘宗、翁重鈞、葉毓蘭、林文瑞、陳超明、林德福、孔文吉、洪孟楷、廖婉汝、謝衣鳯、吳怡玎、羅明才、萬美玲、楊瓊瓔等15位立委的連署。

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