基隆再1學校傳個案 桌球教練確診、球員居隔 11:192022/04/01 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市碇內國小在臉書發出緊急通知，1名桌球指導教練確診新冠肺炎。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市碇內國小在臉書發出緊急通知，1名桌球指導教練確診新冠肺炎。（截取自碇內國小臉書） 基隆市再傳1學校有確診者。基隆市碇內國小在臉書發出緊急通知，1名桌球指導教練確診新冠肺炎，4月1日預防性停課1天，呼籲全校學生不要到學校，請家長協助安排孩子生活，加強關注孩子健康。 校方在臉書也說，目前只針對第1層接觸者，也就是桌球隊隊員居家隔離，如果家長有疑慮，可以到碇祥風雨球場篩檢。 目前基隆受到新冠肺炎影響學校，包括海洋大學、二信中學、南榮國中、崇右影藝科技大學、碇內國小。 板橋海山國小學生確診 該班停課10天 中和也爆一家3口染疫 竹南照南國小桌球隊 自由盃全國賽奪冠 #學校 #碇內 #國小 #桌球 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北北大國小旁設公車調度場 市府打回票 04:102022/04/01 地方新聞 新北三峽某國小老師確診 11班共200多名學生今停課 10:572022/04/01 生活 遠雄人壽 贊助大專排球聯賽 04:102022/04/01 金融．稅務 彰化驚傳小六男童校園墜樓 意識清楚送醫 13:032022/03/31 社會 俄國飛彈闖進校園 創作扣緊時事 04:102022/03/31 地方新聞 南投優秀青年齊聚 關切青創、長照與觀光發展 17:272022/03/31 生活 績優體育班評選 明德高中、正德國中3連霸 04:102022/03/31 地方新聞 快樂兒童節！ 夜市搬進校園師生都high翻 14:092022/03/31 寶島 台中婚宴傳播鏈擴大！高雄今增4確診 2人是小學生 09:212022/03/31 生活 校園疫情爆炸！桃園4校再增確診 中原大學全校停課10天 18:262022/03/31 生活 培養防護意識 國瑞汽車6年捐5千個防災頭套 03:182022/04/01 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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