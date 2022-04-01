基隆市碇內國小在臉書發出緊急通知，1名桌球指導教練確診新冠肺炎。（截取自碇內國小臉書）

基隆市再傳1學校有確診者。基隆市碇內國小在臉書發出緊急通知，1名桌球指導教練確診新冠肺炎，4月1日預防性停課1天，呼籲全校學生不要到學校，請家長協助安排孩子生活，加強關注孩子健康。

校方在臉書也說，目前只針對第1層接觸者，也就是桌球隊隊員居家隔離，如果家長有疑慮，可以到碇祥風雨球場篩檢。

目前基隆受到新冠肺炎影響學校，包括海洋大學、二信中學、南榮國中、崇右影藝科技大學、碇內國小。