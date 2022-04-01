中央流行疫情指揮中心昨日公布台中市新增一名本土確診個案，為全國案23528，環保局針對確診個案足跡點成清消，市府昨日要求新光三越自主停業清消，晚間市府即收到新光三越台中中港店完成清消證明，經發局備查完成，1日上午11起可正常營業。

新光三越表示，全店都已於昨晚再度完成館內外清消作業，並經市政府核查完成，今日正常營業。

針對另一足跡點小貝果托嬰中心何時恢復收托？社會局表示，因為小貝果沒有確診個案，依照中央防疫規定不用停托，市府謹慎起見要求托嬰中心今日停托1天，連假後下周三可恢復收托。

此外，參加婚宴的賓客，目前掌握確診者中有3人在台中住宿，各在林酒店（案23277）、台中鳥日子飯店（案23266、案23268），其中林酒店是否今日中午起可復業？觀旅局表示，市府3月30日下午公布，3月25日林酒店有確診者足跡，觀光遊旅局旋即通知業者依《台中市旅宿業發生確診者足跡清潔消毒標準作業》進行清消，完成清消後，報觀旅局備查。

市府強調，以嚴謹態度加強防疫，因此要求旅館全館自主停業1天，徹底擴大全面清消。

林酒店於3月25日下午接獲通知後，當即即委由專業環保公司進行全館清消，26日下午2時環保公司再次進場擴大全面清消。

觀旅局今早已派員至林酒店勘查，確認清消報告及作業有落實，經勘查合格，同意今日中午12時起恢復營業。

台中國家歌劇院復業時間引關切，文化局表示，台中國家歌劇院於3月26日有確診者足跡，市府旋即通知歌劇院清消，完成清消後報文化局備查，市府以嚴謹態度加強防疫，因此要求歌劇院全館自3月30日下午三時至4月1日自主停業3天，並於4月2日上午11時30分開放公共區域，正常運作。

台中國家歌劇院於3月30日下午接獲通知後，即於3月30日下午三時時公告，啟動工作人員動線分流，嚴格控管進出場館動線，並於3月30日上十時卅分委由專業環保公司進行全館清消。