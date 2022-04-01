日本通運公司與NEC集團於2021年簽訂商業合作協議，將透過數位轉型（DX）共創價值。

身為社會基礎設施的一份子，日本通運利用世界級的物流網路、長年累積的物流知識，以及完善的運輸工具來維持供應鏈的可靠性。

NEC則以「價值鏈創新：企業與產業的數位轉型」概念為基礎，運用人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、機器人控制與其他尖端數位技術協助客戶進行數位轉型。

這兩家公司在2013年締結商業聯盟，以強化全球物流服務。自此開始，他們便透過合資公司Nittsu NEC Logistics共同改善物流的精細度與效率。

近年來，由於生育率降低、人口縮減、工作型態改變、供應鏈複雜化與數位化崛起，物流產業的缺工問題日趨嚴重。就環保而言，降低碳排放已成為重要的社會議題，企業也經常被號召響應日本與其他國家在2050年達到碳中和的目標，共同打造脫碳社會。

人們對物流精細度的要求與日俱增，為了滿足此需求，日本通運與NEC在2020年10月已展開探索性的價值共創專案，並於2021年簽訂商業合作協議，希望結合日本通運的全球物流網與物流知識，以及NEC頂尖的AI與IoT等數位技術和整合能力來開創新業務，進而解決社會問題，並在打造永續發展的社會過程中扮演重要角色。

在透過DX共創價值的過程中，雙方公司將使用IoT技術，在短期內建造更高效率、更省人力的自動倉儲，同時，在中長期合作中運用數位技術探索與開創新業務。

短期任務部份，其中一個短期任務是利用IoT技術迅速且持續收集倉儲內人員與物件的移動資訊，再使用AI技術即時分析資料，將員工的專業知識與策略知識數位化。這個方法能最大化倉儲效率、解決缺工問題，並營造讓員工安全且安心工作的環境。

未來，雙方公司將致力解決所有運輸站、配送站與其他物流設施的安全問題，並最佳化人員配置。他們將優先鎖定電機與電子產業，再逐步擴大至半導體與汽車供應鏈。

在中長期任務合作方面，雙方公司將探索如何打造讓人們遠距提供支援的社會。他們期望在人力不足的地方導入AI技術與遠端控制機器人，例如勞動力日益衰減的產業、工作環境惡劣的地點、危險地區以及位於地球另一端的設施等處。

雙方公司將先在日本通運的倉儲設施實行此措施。利用遠端控制技術管理倉儲運作，並訓練可操作機器人的人員以及提供操作課程來累積知識，讓社會發展跨越世代、國家與產業鴻溝。

此外，他們也將致力實現永續發展的社會。除了將物流過程中的碳排放視覺化與降低碳排量，雙方還將擴大至合作夥伴與客戶供應鏈的碳排放，以降低社會發展對環境的衝擊。

在邁向創立100週年之際，日本通運訂定了「透過創新創造新價值」的長期願景。藉由這項新的合作計畫，日本通運希望建立與提升物流設施的數位化能力，並開創具成長力的新事業，幫助供應鏈全面數位轉型。以集團身份解決社會問題也有助於日本通運協助社會達成永續發展的目標。

NEC的「NEC 2030VISION」提倡「與地球和平共生，守護未來」，以及「塑造新產業與工作模式，打造永續發展的社會」。藉由這次合作，NEC希望在「價值鏈創新：企業與產業數位轉型」的概念下擴展其解決方案，讓物品與流程的連結跳脫各別產業的框架，並發展可創造新價值的數位創新，同時透過這些活動幫助NEC集團的供應鏈升級。