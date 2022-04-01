在數位化、城市化和電動汽車等大趨勢的推動下，電力消耗日益增加。與此同時，提升能源效率的重要性也在與日俱增。為了順應當下全球發展大勢並滿足相關市場需求，英飛凌科技（Infineon）推出了650 V CoolSiCTM MOSFET系列新產品。

該產品具有高可靠性、易用性和經濟實用等特點，能夠提供卓越的性能。這些SiC元件採用了英飛凌先進的SiC溝槽式工藝、精簡的D2PAK表面貼裝7引腳封裝和.XT互連技術，廣泛適用於大功率應用，包括伺服器、電信設備、工業SMPS、電動汽車快速充電、馬達驅動、太陽能系統、儲能系統和電池化成等。

新產品可在更大電流下提供更出色的開關性能，相比於最佳矽元件，其反向恢復電荷（Qrr）和漏源電荷（Qoss）降低了80％。通過降低開關損耗，該產品可在縮小系統尺寸的同時，實現開關頻率，從而提高能效和功率密度。溝槽式技術為實現卓越的閘極氧化層可靠性奠定了基礎，加之經過優化的耐雪崩擊穿能力和短路耐受能力，即使在惡劣環境中亦可確保極高的系統可靠性。

SiC MOSFET不僅適用於連續硬式換流情況，而且可以在高溫等惡劣條件下工作。由於它們的導通電阻（RDS(on)）受溫度的影響小，這些元件實現了出色的熱性能。

由於具備較寬的閘源電壓（VGS）範圍，為-5 V至23 V，支援0 V關斷以及大於4 V的閘源閾值電壓（VGS(th)），新產品可以搭配標準的MOSFET閘極驅動器IC使用。此外，新產品支援雙向拓撲，具有完全的dv/dt可控性，有助於降低系統成本和複雜度，並且易於在設計中使用和整合。.XT互連技術大幅提高了封裝的散熱性能。與標準互連技術相比，.XT互連技術可額外耗散30％的損耗。英飛凌新推出的採用D2PAK 7引腳封裝的SiC MOSFET產品組合包括10款新產品，是市面上型號最齊全的產品系列之一。