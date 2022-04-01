疫情肆虐期間，戴著口罩已成長期日常，許多人以前不知道自己有口臭的問題，現在卻常常被口罩裡自己的口氣臭到，坊間也出現不少口罩香氛產品。營養師指出，利用天然食材調理口腔氣味，是比較健康的作法。

營養師余朱青指出，如果是因為吃的東西造成口臭，可以先避開讓口氣不佳的食物，除了大家熟知的大蒜、洋蔥外，吃太多肉類以及飲酒等，都是口臭元凶。

至於能清除口中異味的幫手，像是香菇含有多醣體，可以抑制口中的細菌製造牙菌斑，減少口臭；綠茶也有相同功效。

另外一些辛香料也可除口臭，余朱青表示，像是吃生魚片會用到的芥末，能抑制細菌繁殖，防口臭產生。飯後吃點富含維生素Ｃ的水果，也有助調節口中氣味。

值得一提的是，有些餐廳會提供薄荷糖讓人清新口氣，但余朱青營養師解釋，大多數的薄荷糖都含有糖，糖是細菌最喜歡的美食，在細菌分解糖的過程中釋放硫化物，反而會造成口臭。不如從飲食就注意選擇食材，並且飯後漱口、適時清潔口腔，才是讓自己口罩內口氣清爽的不二法門。

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