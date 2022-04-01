富邦悍將洋投優瑪。（富邦悍將提供）

富邦悍將最後2名洋投羅力、優瑪在3月31日完成隔離，進入自主健康管理階段，兩人在新莊棒球場進行分流訓練，球團特別送上球隊最新鋼彈聯名T恤，讓羅力和優瑪很驚喜，直呼設計相當帥氣。

今年是羅力來台灣打球的第10年，續留富邦讓羅力很興奮，他說：「我非常喜歡台灣，很開心能夠回到富邦繼續打球，非常期待今年球季的到來，我想要與我最愛的隊友們，一起幫助球隊贏得比賽。」

許多球迷相當期待羅力再度回到富邦，他也從社群網站上感受到球迷的熱情，「很謝謝大家的支持和愛護，每當我上投手丘的時候，都能感受到大家的熱情和應援，期待能再度見到球迷們。」

羅力在3月份抵達台灣，來台前都有進行自主訓練，雖然準備進度比較晚，但身體狀況相當好，羅力表示，現階段要把自己身體強度再提升，以能完成先發投手任務的方向去努力。

再度回到台灣，羅力透露期待的事情之一就是能在吃到台灣的食物，他笑說：「當我回到美國大約2週後，我就開始想念台灣的食物，像是小籠包、炒飯等等，這就是台灣的味道。」而球團今年也和PIZZA ROCK合作，推出羅力專屬的限定口味，「真的是受寵若驚，比薩是我想家的時候，能夠得到慰藉的食物，能有這樣的合作很酷！」