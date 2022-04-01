日本東芝股價，在當地2021財年第1天，日股交易時開出大紅盤，早盤收漲6.7%。主因之一是，市場傳出東芝可能會整個都賣給美國貝恩資本(Bain Capital)。

有東芝9.9%，近1成股份的資本管理業者Effissimo表示，如果貝恩決定對3分之2或更多東芝的股份，提出公開出價收購的話，不僅支持還願意出讓自己在東芝的全部股權。

不過，貝恩資本卻表示，尚未就收購東芝一事有任何決議。同時，東芝也回應，不會干涉貝恩與大股東Effissimo之間的對話。

上周，東芝的股臨會否決了兩項提議。第一，不贊成管理高層所提出的，將東芝分拆1為2建議。第二，也不同意東芝第2大股東所說的，打包東芝出售的意見。

因此，這家有著近150年悠久歷史的老日企，到底要不要分拆，1拆2、1拆3或者拆更多，以及不要分拆整間被外資買走然後下市，或者日本政府要出手干預，還是會出現更多不同的戲碼等。東芝未知的命運，相信連公司最高層都搞不太清楚。