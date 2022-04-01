中裕(4147)TMB-365及TMB-380合併用藥，獲FDA核准臨床，今日無畏台股大跌，股價逆勢揚升逾2%，表現相對強勢。

中裕指出，美FDA正式核准使用兩種單株抗體(TMB-365/TMB-380)合併用藥臨床1b/2期試驗計畫，以每兩個月或每季合併用藥注射一次方式治療目前病毒量受到抑制的HIV感染者，此臨床預計收案90名，2024年完成。

中裕表示，TMB-365已被臨床試驗證實為超長效型新藥，其第一線維持性療法的目標市場與公司第一代針對多重耐藥患者孤兒藥產品Trogarzo市場完全不同，且市場規模遠大於後者。

目前市面上用於長效型維持療法的選項僅有GSK的Cabenuva(含兩種小分子藥物)，需每月肌肉注射一次。

MB-380(VRC07-523LS)技轉自美國國家衛生研究院(NIH)，在另外臨床一期試驗中，NIH成功證明TMB-380以兩個月一次靜脈注射治療HIV感染者的有效性。TMB-365/TMB-380合併用藥目標市場是早期HIV感染患者(第一線維持性療法)。如果開發成功，這種以每兩個月或每季合併用藥方式將可提供完整的單獨治療方案，並為患者提供更大的便利性和更好的耐受性，並確保依從性。