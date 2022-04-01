設備工程師無論在製程優化或產能提升皆為精進半導體技術的重要推手，台積電透過舉辦設備博覽會公開展示表現傑出的設備同仁作品，延伸共學、共好綜效；去年第10屆設備博覽會擴大規模，邀請更多國內大專院校理工相關科系師生參與，除導覽及座談外，並開放參訪新人訓練中心與最先進的晶圓十八廠，進一步深化產學交流，4場次總計12校49位教授、17校296位學生共襄盛舉。

台積電設備博覽會由專人分享設備同仁於「系統整合、設備改造、好用工具、環保節能」四大領域的改善成果，教授於參訪後普遍表示，台積電不僅將物理、化學、電子、機械、材料等基本原理活用於精進半導體製造技術，更讓學生了解設備工程師勇於突破、提升自我的精神，翻轉設備工作重複性高、技術含量低的刻板印象，進一步展現其專業價值。

台積電於去年6月正式啟用全台最大的半導體新人訓練中心，針對設備、製程、製程整合、製造系統分別進行6～8周教學課程，協助新人安心學習專業技術及值班技能；不少學生表示，台積電的訓練機制完整，有助於縮短學用落差、接軌職場。

此外，台積電亦引領教授參觀生產5奈米製程晶片的晶圓十八廠，導覽多種先進製程設備機台運作及自動化傳輸系統，並由資深主管與教授進行產學交流座談，多位教授對於台積公司日新月異的製造技術與創新印象深刻。

除與教授進行產學座談外，台積電亦為學生安排職涯座談，由廠區主管及工程師親自分享擔任設備工程師的工作經驗與未來發展，讓學生更了解加入半導體產業所需的專業能力與心態，以及在學期間的學習方向，提前規畫未來目標；70％的學生於座談結束後表示，畢業後有興趣進入台積電貢獻所學。

台積電藉由設備導覽、新人訓練中心及先進製程廠區參訪與座談，讓大專院校師生見證半導體製造技術的創新與突破，亦彰顯台積電對新人培育的重視。為持續深化與各校理工科系的產學交流，使學子認識半導體產業發展前景，台積電預計今年第四季舉行第11屆設備博覽會，並規畫擴大參訪規模，讓更多師生透過親身體驗，了解台積電先進的製造技術及工程師工作內涵與價值。