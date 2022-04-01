台積電堅信多元職場價值，視人才為最重要的資產，透過「多元溝通管道、豐富學習資源、以人為本支持員工續航職涯力」三項作為，打造多元與共融（Diversity and Inclusion，D&I）的環境，致力讓全球逾6萬員工在合適的職位上發揮所長，與公司同步成長、創造雙贏，實現《多元與共融宣言》承諾。

台積電董事長暨ESG指導委員會主席劉德音表示，台積電尊重差異，無論聘用或晉升同仁，皆不受其性別、宗教、種族、國籍或政治傾向影響。多元的管理階層及員工組合，有助公司充分了解社會與市場的各個面向，並能適切回應其需求，藉以強化企業優勢。

台積電人力結構組成多元，為更近距離傾聽同仁心聲，台積電定期舉行各層級／跨層級溝通會議，與同仁交流意見，並於去年10月啟動「台積電全球員工意見調查」，了解同仁的整體工作體驗，總計回收逾5萬份問卷、有效填答率達93％。調查結果顯示，同仁認同公司具備強勁的市場競爭力、可迅速回應市場變化，提供創新產品與服務，為客戶創造價值；同仁亦對公司的決策速度、持續優化工作流程並提升組織效能予以肯定。

根據調查結果，台積電將持續精進3點：一是建立開放型管理模式，營造相互尊重的環境，使同仁勇於提出想法，主管亦樂於接受意見並適切回應；二是主管應盡力釋放同仁潛能，讓同仁投入工作、學習與成長，獲得歸屬感及成就感；三是除多元的獎酬方式外，鼓勵主管多運用非金錢的鼓勵工具激勵與留任人才。

同時，台積電持續透過多元的員工意見反映管道與同仁溝通，去年共收到4,373件回饋與建議，皆由專責單位快速處理，確保和諧的員工關係。

公司成長與員工個人的學習發展關係密切，為協助不同地區與背景的同仁持續精進職能、亦向外擴展學習領域，台積電提供豐富的課程資源與工具，以利同仁隨時隨地自主學習，並可透過英語精進計畫提升國際視野與商務應用能力。台積電去年舉辦訓練或學習發展活動總時數逾318萬小時，共計超過224萬人次完成訓練。

為深化同仁對多元與共融的意識及實踐，台積電以歷史、飲食、生活文化等面向為主題，透過直播方式與同仁進行輕鬆、有趣的分享與互動，提升同仁於工作環境中尊重個人差異、創造獨特價值的認知。

同時，台積電設計「無意識偏見」課程，協助同仁識別、正確應對偏見，並利用跨文化測評工具自評，了解如何與團隊中多元背景的同儕合作以達成目標；去年10月，更進一步為管理階層舉辦3場次的「包容領導力工作坊」，邀請研發、營運、人力資源組織與台積電ESG委員會主管共計57人參與，提升管理階層對「無意識偏見」的體認及多元與共融認知，過程中並參考其他世界級公司做法、精進學習。

此外，針對特定組織管理階層的需求，台積電規劃職場6大情境的角色扮演工作坊，透過練習與不同背景及價值觀念的部屬互動，強化跨文化領導的溝通與管理能力。

支持同仁兼顧家庭照顧與工作發展，台積電推動「台積寶寶茁壯計畫」，今年1月起，產假由8周延長至12周、陪產檢與陪產親職假由5天延長至10天、生育補助由每胎新台幣1,000元提高至10,000元，並規畫假日STEAM營隊，陪伴台積寶寶茁壯。

而為回饋同仁長期的努力與貢獻，台積電亦擴大服務年資獎範圍，同仁任職每滿5年可享有5項進階健康檢查；同時，台積電將晶圓製程中產生的石英玻璃回收再利用，打造兼具環保與紀念意義的年資獎座，致贈久任同仁表達感謝之意。

此外，台積電於今年3月8日正式成立[email protected]員工資源團體（Employee Resource Group，ERG），希望藉此連結女性同仁，使其發揮潛能，成為更好的自己。首波活動為於國際婦女日舉行內部線上論壇，透過台積電資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅與[email protected]團隊的分享與互動，鼓勵同仁勇於追求目標及自我成長；台積電同時提供同仁為期一個月的《一家之主》電影線上放映專場活動，期待同仁透過觀看電影中女性於職場、家庭與社會中扮演的不同角色，進而產生同理、邁向正面改變。

台積電人力資源副總經理馬慧凡表示，員工是台積公司重要的資產，也是產業升級與社會發展的原動力。我們營造多元且包容的工作環境，融合不同背景的人才，透過彼此理解、接納、尊重進而強化合作，共創台積電更美好且多彩的未來。

台積電深植以人為本的企業文化，未來將持續推動更多多元與共融相關作為，營造具挑戰性、可持續學習且開放多元的工作環境，成為員工引以為傲的世界級公司。