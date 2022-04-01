櫃買中心1日表示，上櫃公司應於3月31日完成公告申報110年度財務報告共794家，除永利聯合（8080）未於期限內完成公告申報外，其餘793家已全數完成。統計上櫃公司110年營收約2兆6,473億元，年增3,935億元，增幅為17％；110年稅前淨利3,224億元，較年增945億元，增幅41％，整體營收及獲利表現亮眼。

櫃買中心指出，上櫃公司110年度獲利較109年度成長之公司有539家，約占全體上櫃公司68％，獲利成長金額前三大之產業分別為半導體業、電子零組件業及鋼鐵工業。在每股盈餘（EPS）方面，經統計EPS超過10元之公司有62家，5元以上未達10元的公司有105家，2元以上未達5元之公司有212家，整體獲利上櫃公司共計624家，占全體上櫃家數之比率創下新高達七成九，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

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