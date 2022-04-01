foodpopa吉祥物送餐搞噱頭，今日輸入專屬折扣碼享優惠。（麗寶樂園提供）

這不是foodpanda！麗寶樂園渡假區4／1粉絲團無預警發出園內吉祥物POPA，即將告別探索世界，另尋生路接受外送平台招募的消息。POPA毅然決然的卸下20年來替遊客帶來歡樂回憶的吉祥物一職。消息一出，震驚許多探索世界大大小小的鐵粉們，大家紛紛表示不捨。驚呼！探索世界不能沒有POPA啊。

麗寶樂園渡假區4／1愚人節大搞創意，將園區吉祥物POPA與外送平台foodpanda富胖達做創意連結。麗寶樂園渡假區小編將原先粉色系foodpanda外送箱；改成象徵麗寶樂園渡假區的藍色再放上POPA的頭像，原先相似度就很高的兩個吉祥物，被這麼KUSO一搞，相似度直逼98％，不仔細看真的還看不出來胖胖達變成POPA。

麗寶樂園指出，小編這一操作簡直太高招！貼文一出話題性十足，馬上引起社群上的熱烈討論。網友：他們是失散多年的兄弟嗎？也太像了吧！可以外送探索世界門票嗎？更有網友敲碗，希望未來真的能有POPA親自送餐的外送服務。

發言人陳宇秀說，麗寶樂園渡假區愚人節的玩笑貼文，除讓大家會心一笑之外，4／1日 23：59前在foodpanda訂餐輸入優惠碼【我愛foodpopa】，訂餐滿587元還能折抵87元(每人可使用三次)，數量有限兌完為止，這是玩真的！這是POPA的專屬優惠。