新冠病毒快檢出結果的時間可縮短至20分鐘。根據《科技日報》報導，武漢大學中南醫院醫學研究院3月31日公佈由該院殷昊、張楹教授團隊合作研發出一種新型新冠病毒快速核酸檢測方法，該成果線上發表於最新一期《自然·生物醫學工程》雜誌。

在新冠病毒及變異毒株不斷傳播的背景下，快速篩查對於病源檢測、控制疫情的傳播十分重要。目前國家採用的是RT-qPCR新冠病毒檢測法，也被稱為檢測金標準。該方法由於依賴於實驗室專業儀器的使用和專業人員操作，從採樣到出結果大致需要6小時。

而武漢大學中南醫院醫學研究院、教育部免疫與代謝前沿科學中心殷昊教授與張楹教授課題組，宣布開發出一種新的核酸快速檢測方法sPAMC，具有高靈敏度、高特異性、操作便捷且快速的特點。

據了解，研究人員採用該方法共檢測了204個咽拭子樣本，在新冠病毒真實樣本中達到94.2％準確度並無一例假陽性，僅需20分鐘就能檢測病毒，而且可擕式紫外燈或藍光燈照射即可觀察到結果，使檢測的便利性大幅提高。