鏡電視新聞台申設案風波不斷，NCC今日表示，依立法院交通委員會3月14日臨時提案決議，NCC已提出調查報告，該報告初步回應外界疑慮，後續將持續調查，該會將依照衛星廣播電視法及針對該公司所附加之附款審查，不會護航特定業者。

NCC說明，針對外界近期關心鏡電視新聞台申設案，已啟動調查程序，為及時回覆立法院問政需要，在有限時間內已將初步書面調查狀況提交立法院。NCC後續關於該公司董事長變更案、民眾相關陳情之調查、該新聞台之公評人調查說明等行政事項，將持續調查追蹤以求審查周延。

另外，有關外界質疑該會未妥處民眾陳情鏡電視營運治理問題，該會重申，該會於許可申設時已做成具體附款，明確要求該公司：禁止與該公司其他集團共用人力、禁止該公司股東或及其所屬公司有不當利益輸送，並須限期補實人力、資金等。如有違反若干附款要求，最嚴重者該會得廢止原處分。NCC表示將持續追查該公司附款執行狀況，落實行政調查，並經委員會議程序審議，不會有僅接受單方面說詞之情事。

NCC強調，該會理解各界期待臺灣新聞頻道產業之良性競爭，提出許多建議及關心個案，惟具體個案已進入行政程序，希望各界能尊重NCC獨立行使職權之空間，以保障民眾視聽權益，增進整體視聽環境發展。