在現實生活中，升職晉升是一件非常值得人高興地事情。運勢命理網站「靈匣網」點名，水瓶、射手、獅子、雙魚、處女在接下來這兩個月裡，事業運旺，加上自身也很努力，在職場裡將有一席之地。

水瓶座

水瓶們有自己的職業生涯規劃，這是一份在他們有夢想的時候就開始的規劃。水瓶們目光遠大，有意志有主見，他們能考慮到許多人忽略的地方，並且堅持自己的想法，不受其他人的干擾。水瓶們自身能力出眾，是職場精英，到哪兒都是被人搶的狀態。同時他們也很有大局觀，有領導的才幹。在4、5兩個月裡，水瓶們的思路會被開啟，在工作上有更寬闊的視野，在貴人的幫助下，努力的水瓶們有可能會晉升。

射手座

在這兩個月裡射手會有不同的改變。射手特別擅長處理工作中的瑣事和棘手的事情，因為他們能時刻保持冷靜，射手們樂觀、大方，擅長與人交談，似乎天生就是吃嘴巴的飯。他們與人交談遊刃有餘，進退有度，輕易就能獲得別人的好感，從而為自己帶來利益。4月份裡射手們的工作效率明顯提升，開竅了的射手把工作完成的非常出色。5月份就是射手收獲的時間，有望升職、加薪。

獅子座

4、5這兩個月份裡是獅子們財運比較好的時候，財運好的原因可能是他們升職。獅子野心很大，他們想要成為人上人，主宰著其他人的命運，就像叢林之王一樣。獅子目標遠大，因此想要成功獅子就必須努力，他們付出多於常人幾倍的努力，才能到今天這個成就。獅子們的責任心很強，所以在有困難的時候獅子都是第一個衝出去，他們也有氣場，能鎮得住場子，聰明睿智慧想出解決的辦法，這樣的獅子離晉升不遠了。

雙子座

雙子們的聰慧可是常人難及的，他們想像力豐富，創造力很強。雙子們的人緣很好，因為雙子們外向活潑，生動有趣，與雙子們在一起特別有趣。他們謙和，待人接物很有禮貌，同時又能平等的對待其他人，不會趨炎附勢，特別得上司和同事們的喜愛。雙子們的執行力很強，比較適合做執行的工作，是上司的得力助手。無論多麼難的問題，到了雙子那裡就變得很簡單，雙子們總是能找到解決的辦法，輕鬆解決問題。在接下來的4、5兩個月裡，雙子們將步步高升。

處女座

處女們是完美主義者，他們會為了完美的完成自己的事情而費勁腦汁，所以交代到處女們手裡的事情都能完美的完成，很得上司的信任。處女們做事認真、嚴謹，非常的努力。同時處女們非常的忠誠，他們的道德觀念很強，所以輕易不會為了更好的前程跳槽。選擇了這個地方那就要堅持下去，受到委屈處女們也會盡心盡力地為了這裡努力，不會選擇離開。因此處女們被上司器重，這樣忠心的人可不多。未來4、5兩個月就是處女們得到回報的時刻了。