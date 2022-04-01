詹雅雯相隔3年將於8月在高雄巨蛋舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

台語金曲歌后詹雅雯在今（1日）宣布相隔3年將於8月13日登高雄巨蛋舉辦「2022詹雅雯高雄巨蛋大跨越演唱會」，先前才在臉書分享當年在高雄拍「無人瞭解我的愛」MV的照片表示很想念高雄，沒想到此則PO文吸引到高雄市長陳其邁在貼文下留言「歡迎回來」，詹雅雯也在隔沒2天就跟歌迷朋友們發布「真的要回高雄開唱」，消息一出讓許多中南部的歌迷都興奮期待，留言大讚「孝親首選！就是帶家人去看雅雯的演唱會」。

詹雅雯去年聖誕節登小巨蛋開唱盼生命重生，能夠逃開疾病的疼痛與不如意，當時滿滿小巨蛋的歌迷朋友到場支持給予最暖心的祝福，滿場感動。今年身體因治療逐漸康復的詹雅雯，更珍惜跟身邊的人共度每一次幸福的時光，也懂得感謝知足與給予，有菩薩歌后之稱的她，近期回澎湖好好的休息放鬆後，率領「感恩志工團」再出團繼續為弱勢團體及獨居老人服務，同時也期盼能一直唱歌給支持她的每一位歌迷聽，宣布重返高雄巨蛋開唱的她，開玩笑表示雖然今天是愚人節，但請歌迷朋友們放心絕對是真的。

本次再登高雄巨蛋演唱會，詹雅雯除了休息，也一邊籌備創作新歌中，透露近期與金曲歌王亂彈阿翔正在合作新歌，去年北門南鯤鯓代天府以王爺諧音推出「王YA！」歌曲，因為許常德老師牽線讓金曲歌王亂彈阿翔與詹雅雯一同合唱，完成南鯤鯓代天府王爺主題曲〈咱攏是囝仔〉，兩大歌王歌后合作激盪出不同的火花；詹雅雯高雄巨蛋演唱會門票將於4月7日開賣，購票洽寬宏售票系統及全國萊爾富、OK便利商店。