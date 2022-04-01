國發會近日公布淨零碳排路徑，對此，台灣大學風險中心主任周桂田今天表示，台灣的如低水價、低電費、低薪資等褐色經濟體質將面臨淨零轉型的巨大挑戰，而也應建構2030、2050淨零社會願景，需強化科技治理組織與氣候法制，如總統府應成立「淨零碳排委員會」，應注意「產業轉型具體化與部門淨零排放路徑」，並建立「淨零轉型社會動員及參與式治理網絡」。

台大風險中心今天邀請專家學者參與「淨零碳排路徑的理想與現實」。

周桂田表示，台灣作為褐色經濟體質的發展型國家，以低水價、低電價、低油價、低勞動薪資等的生產成本發展經濟，導致能源轉型遲滯、產業轉型緩慢， 2021 年聯合國氣候變遷大會（COP26）上，國際競相倡議淨零排放，使台灣面臨國際碳邊境調整機制與空汙等擠壓外，也受到疫病與戰爭影響，也缺乏政策統合機制。

周桂田建議，淨零排放在經濟面向得以驅動台灣從褐色經濟轉向綠色經濟，在政治社會面向上得以從經濟為主導的發展型國家，揚棄環境剝削、勞動剝削犧牲體系，國發會公布路徑多強調問題解決策略，尚未建構未來 2030、2050 年前瞻藍圖與整體圖像，台灣亟需建構參與式、多元性、跨世代國家、企業與社會 2030、2050 年整體前瞻願景，唯有建構前瞻願景，方能贏得社會信任、溝通與支持，並且以綠色新政架構下進行淨零轉型。

周桂田呼籲，建議總統府仿造年金改革作法，成立「淨零排放改革委員會」，中樞指導跨部會政策推動，並應建立「氣候變遷會報」進行具動態、前瞻政策規劃推動，也仿照英國與德國成立具獨立的「氣候變遷委員會」。

周桂田提及，公布的路徑多聚焦於產業未來技術面轉型，缺乏盤點與架構耗能、高碳排產業結構面問題，以細窺產業轉型關鍵議題，並推動加速擺脫褐色經濟發展，此次路俓推估電力成長規劃，但是缺乏具體能源效率與節約能源之政策及措施，以抑制電力成長需求。而地熱、生質能、海洋能、氫能，需要強化科技研發及其可行性評估，以規劃綠能基載量能。

周桂田指出，政府的台商回台投資方案累積 1.7 兆元，但是用電、用水、廢棄物，建議台灣亟需進行環評修法，將氣候變遷與碳排放納入審查標準。