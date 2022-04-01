國民黨前高雄市長韓國瑜2019年代表國民黨參選總統時，出席新北市「寶寶爬行比賽」頒獎典禮，在活動中抱嬰兒合照，造成嬰兒怕生大哭，事後三立新聞以「嚇死寶寶了」入標製做電視新聞撥放，韓認為遭惡意誹謗，對三立新聞部副總李天怡、製作人莊之萱及新聞記者共4人提出加重誹謗及違反正副總統《選罷法》意圖使人不當選，但台北地檢署查出三立該新聞有平衡報導，將4人不起訴。

三立當天午間新聞上述新聞中，指稱韓國瑜未經父母允許便擅自抱起嬰兒，才嚇得嬰兒大哭，部分父母則憤怒氣炸，韓國瑜因此認為，三立的新聞內容不實，顯然有打擊他選情的意圖。

據檢方調查，三立當時報導有附上網友反映韓國瑜未經父母同意抱走得獎嬰兒的相關文字訊息，三立查證後，確認韓並非未經得獎嬰兒母親同意便抱起嬰兒，之後立刻以「真相大逆轉！韓國瑜『被動』抱嬰兒 母將告醫師PO皰疹照」等新聞加以平衡報導，因此認為4人並無妨害韓國瑜名譽，也無意圖使其不當選的犯意，依罪證不足將4人不起訴處分。