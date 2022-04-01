英飛凌科技（Infineon）近日推出了新一代EiceDRIVER 2EDN閘極驅動器晶片系列。新元件是對現有2EDN驅動器晶片產品線的補充，可減少外接元件的數量，並節省設計空間，從而實現更高的系統效率、卓越的功率密度和持續的系統穩健性。

隨著新產品的推出，2EDN系列驅動器晶片可廣泛應用於伺服器、電信設備、DC-DC轉換器、工業SMPS、電動汽車充電樁、馬達控制、低速輕型電動汽車、電動工具、LED照明和太陽能系統等應用中，提升功率開關元件的性能。

新一代EiceDRIVER 2EDN驅動器晶片系列包括穩定可靠的雙通道低側4 A/5 A閘極驅動器IC。它不僅適用於高速功率MOSFET，還適用於基於寬能隙（WBG）材料的開關元件。這些閘極驅動器可以助力工程師滿足不同封裝尺寸的設計要求，確保系統在進入欠壓閉鎖（UVLO）狀態之前安全關斷，並加快UVLO功能的回應速度，從而確保系統的穩定運行，增強抗干擾能力。

新一代EiceDRIVER 2EDN驅動器晶片系列共有14款元件，採用了各種不同的封裝形式。除了可相容、可替代互換的8引腳DSO、TSSOP和WSON封裝之外，英飛凌現在還提供超小尺寸的6引腳SOT23封裝和TSNP封裝。SOT23和TSNP封裝取消了不常使用的使能（EN）訊號，因而能夠有效節省空間、優化系統設計，從而提高功率密度，並提升板上溫度迴圈（TCoB）的穩健性。

設計人員可以選用4 V或8 V UVLO選項，以便在異常狀況下為電源開關提供暫態UVLO保護。實質上，這些新產品縮短了UVLO遲滯時間，進入UVLO模式的速度更快，而且從啟動和高載模式到UVLO功能做出回應的速度加快了一倍以上。此外，它們還具有高度精準、確切的軌到軌輸出，以及VDD在1.2 V時的快速主動輸出鉗位。鉗位作用通常僅需20 ns即可實現，這進一步提高了系統的穩健性。