桃園市長鄭文燦1日出席行程，媒體詢問疫情，鄭文燦表示，今天有電商網購工作坊職場群聚感染，因此波及到幾個學校，下午記者會將會公布，但大潭電廠廠區2採都是陰性。

媒體進一步提問學校停課不摁，是否採檢有分級？鄭文燦也說，同班跟跨班一律要PCR，也要停課10天居家隔離，若其他班級風險較低，會預防性停課跟採檢，採檢會看分為PCR或者快篩，將以實際疫情狀況處理。

桃園市1日預估有將新增十幾例本土個案，教育局不斷滾動更新有確診學生須停課的學校，再增加3校出現確診者，目前累計15間校園停課。