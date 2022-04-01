大陸從4月1日起一批新規啟動。其中最受期待的莫過於大規模留抵退稅政策正式實施，今年預計退稅減稅約2.5兆元（人民幣，下同），其中留抵退稅約1.5兆元。對一般薪資階層來說也有好消息，包含四川、湖南、重慶、福建將上調最低工資標準。同時北京《網路餐飲服務餐飲安全管理規範》正式實施，要求外賣封簽、外包裝袋口在開啟後應無法復原。

根據《北京商報》報導，4月起將有多種稅收政策開始釋放紅利。其中包含對小規模納稅人免徵增值稅，從今年4月1日到12月31日，增值稅小規模納稅人適用3％徵收率的應稅銷售收入，免徵增值稅；適用3％預徵率的預繳增值稅專案，暫停預繳增值稅。

同時，大規模留抵退稅政策也將實施，對符合條件的小微企業，將增量留抵稅額退還比例由60％提高到100％，在6月底前一次性全部退還。

除了退稅免稅外，4月1日起四川、湖南、重慶、福建四地還將上調最低工資標準。上調後，四川月最低工資標準分為三檔，依次為每月2100元、1970元、1870元；湖南省月最低工資標準三檔次調整為1930元、1740元、1550元，小時最低工資標準調整為19元、17元、15元；福建4個檔次標準上調至2030元、1960元、1810元、1660元，各檔平均增幅為14.59％；重慶繼續實施兩檔最低工資標準，新標準將達到每月2100元和2000元。