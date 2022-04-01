美福倉儲火警歷經21天終於告一段落，廠商同意補償周邊里民。（陳夢茹攝）

桃園市蘆竹區美福倉儲3月10日晚間發生火災，期間一度遭遇復燃狀況，終於在3月31日晚間，消防局評估火場已經沒有竄煙，消防人員全員撤出。目前廠商仍在清運大量火災廢棄物，市府請蘆竹區公所做窗口，由環保局計算空汙及臭味的影響範圍，「美福倉儲同意補償附近里民！」。

位處蘆竹區長安路二段的美福倉儲，建物為地上7層，高度達36公尺，由於高度太高救援不易，從高雄借來的大鋼牙還是無法將6、7樓的鐵板拆開排煙，更特別訂製加長型的抓爪，才順利將鐵板拆除排煙，由於內部存放大量肉品、海鮮等冷凍食品，在悶燒、發酵後現場瀰漫難聞氣味，所幸經過21天漫長努力後，消防人員任務成功撤出。

環保局表示，針對美福倉儲造成空汙影響在地市民，市長鄭文燦已在市政會議指示蘆竹區公所做窗口，由環保局計算空汙及臭味的影響範圍，「美福倉儲必須補償附近的里民」，美福倉儲也已經同意這個原則，不過數額則仍待計算協商。

美福倉儲現在正忙於清運火災廢棄物，環保局說，美福倉儲提出廢棄物清運計畫已通過，目前正協助安排數個焚化爐及掩埋場可供進場，讓美福倉儲可以清運快一點。

而蘆竹區美福公司因管理不善導致火警，並產生大量粒狀汙染物及異味，嚴重影響周邊空氣品質及居民，環保局依違反空汙法32條規定，處最高罰鍰新台幣500萬元，另限期該公司12日完成清除惡臭的廢棄物，逾期未清運完成則依違法廢清法相關規定處罰。