警方還介紹第一線員警執行勤務時的應勤裝備等，讓學童們進一步認識。（警方提供）

學童們戴上頭盔拿起員警執勤裝備，顯得既興奮又緊張。（警方提供）

「我們的鄰居是人民保姆！」清水區高美國小由校長及老師帶領45名學生，前往隔壁50公尺的高美派出所參訪，因高美派出所緊鄰高美國小，學童平時常常看到警察叔叔到學校上、下學交通安全維護，也到學校辦理各項宣導活動，學童經過派出所時也都對隔璧的警察存有一份好奇心！透過交流讓學童認識警察叔叔。

學生好奇的問老師？「每天經過派出所看到警察進進出出，好想知道他們在做什麼…？」校長得知後，特舉辦以「認識鄰居--我們的人民保姆」活動，由校長帶領到派出所參訪，現場除將第一線員警執行勤務的應勤裝備介紹予學童們外，也讓孩子們輪流體驗乘坐在警車上的感覺，滿足孩子對波麗士的好奇心。

警方在活動中，除介紹平時工作內容、勤務方式、如何成為一個警察，讓學童更進一步認識警察工作，也藉此機會向學童宣導打擊毒品進入校園的決心，新興毒品往往都憑藉著華而不實的包裝及鮮豔的色彩來引誘學童們，透過警方介紹與解說，讓學童們可以更清楚地分辨毒品，並透過有獎徵答活動，加深學童們對於毒品防制的概念。

高美派出所長林士欽強調，警方持續致力校園安全及護童勤務，平時除校園走廊安全維護，針對校園實施安全檢測評估，協助學校找出治安盲點；建議強化安全防護設備，並與學校加強犯罪預防宣導，增進教職員與學生自我防護觀念，減少危害發生。

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