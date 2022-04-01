【全程影音】藍桃園市長人選喬不攏、稱高嘉瑜蠢惹議 洪秀柱針對時事最新回應

扯高嘉瑜被林秉樞騙「蠢到這地步」 洪秀柱今稱心疼她：願道歉

國民黨前主席洪秀柱日前談到國民黨副祕書長李彥秀回鍋選議員一事，脫口說出她（指李彥秀）居然會輸給枕頭是黃的、被林秉樞騙的民進黨立委高嘉瑜，相當可惜。對此，洪秀柱今(1日)表示，憑良心說不是在說高嘉瑜什麼，是很心疼，「如果我是她媽，就會生氣說你怎麼那麼笨啊，一定是這種心情...」。

談到李彥秀要選議員一事，洪秀柱日前直言「她有很多自己的壓力」，但也指出電視上說高嘉瑜枕頭是黃的、衣服堆得像垃圾場，「這樣一個女孩子還會被騙，蠢到這種地步，被林秉樞那種痞子騙...」，感嘆說李彥秀竟然會輸給高嘉瑜，相當可惜。

洪秀柱今接受媒體聯訪時表示，其實我必須講，那一天在講話其實是一個輕鬆場面，憑良心說不是在說高嘉瑜什麼，是很心疼，一方面看著一位傻女孩被騙，講的話不是在傷害她、是心疼，「如果我是她媽，就會生氣說你怎麼那麼笨啊，一定是這種心情，高嘉瑜某方面也是蠻可愛的，你怎麼那麼傻呢，房間那麼亂還讓人家來拍，你可以說她很單純，有時候不太思考」。

洪秀柱進一步說，「我必須說沒有惡意，若高嘉瑜覺得受傷害的話，我願意跟她道歉」。