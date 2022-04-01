國民黨立委溫玉霞日前在立院呼籲應邀請烏克蘭總統澤倫斯基以視訊等方式在台演講，但行政院長蘇貞昌和綠委卻是持反對態度，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，看到蘇貞昌和綠委的態度，應是心知肚明總統蔡英文「大小姐還沒想好」。

游盈隆今（1日）在臉書發文表示，最近台灣也有「邀請澤倫斯基視訊演講」的倡議，奇怪的是，沒有形成熱議，最主要原因是蔡政府反對。蔡政府為什麼反對邀請澤倫斯基視訊？游直言，令人費解，大概是蔡總統還沒有想清楚其中的利弊得失。

游盈隆指出，當溫玉霞在立法院質詢時問：「我們有可能邀請澤倫斯基來視訊演講嗎？」行政院長蘇貞昌的急智回答是「國會要先做出決議，我們再來辦事啊」！聽完蘇貞昌的回應，游盈隆諷刺，「Wow」，行政院什麼時候這麼卑下，立法院沒決議的事，行政院就不能辦？蘇貞昌這種天才回應，當然是因為蘇心知肚明「大小姐還沒想好」。

另一個跡象來自英系立委羅致政的說法，游盈隆稱，羅致政懷疑國民黨立委這項倡議不懷好意，無事生端。但游盈隆說，這項提議本身是非常及時且適當的提議，民進黨政府為什麼要反對？

從很多方面看，游盈隆認為，台灣可能是俄烏戰爭最大受益者，台灣人從俄烏戰爭中學習到許多與生死存亡有關的寶貴經驗教訓，大陸領導人習近平和其他中共領導人經此一役，也很可能因此不敢輕易對台動武，而以美國為首的世界主要國家領袖平常也會更加關注台灣以降低大陸武力犯台的機率。

游盈隆強調，照理說，台灣政府應妥善應用這千載難逢的機會，提高台灣國際能見度，讓世界更清楚認識台灣處境的險惡，從而更珍惜台灣才對。從這個角度看，邀澤倫斯基視訊是一個好主意，不需要在意是藍委或綠委提出，何況，執政黨本就應該主動去做這件事，而不是像現在這樣推三阻四。