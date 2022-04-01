泰國為國人喜愛旅遊的國家之一，疫情前大幅成長的旅客人數，顯見南向觀光的旅遊熱潮，近年雖受疫情影響出國行程，各大飯店透過美食節活動，為民眾打造偽出國體驗，重現原汁原味的懷念美味；新竹豐邑喜來登大飯店邀請美食作家于美芮再次合作，於3月31日起至4月24日於盛宴自助餐廳推出「有夠泰‧泰國美食節」，重現泰國街邊小吃及南北各區的傳統美食。

活動期間，民眾另可至飯店大廳快閃超市，購足各類泰國人氣伴手禮，喜愛自行DIY的民眾也可參加4月24日舉辦「泰國廚藝教室」，由于老師親自傳授泰式料理秘訣，在家也能輕鬆複製經典泰美味。

新竹喜來登表示與知名美食作家于美芮聯手打造「有夠泰‧泰國美食節」，以民眾熟知的泰國街邊小吃為主題，將數十道街邊美食和泰國各地區特色料理完整重現，包含國民美食「呵叻烤糯米飯」、「芭達雅香料烤魚」、「泰式薑黃雞肉串」，添加豐富香料的咖哩之王「馬沙曼咖哩」，加入臭魚醬呈現濃厚嗆辣「叢林咖哩炒豬肉」，豪華海鮮風味的現煮鍋物「泰式媽媽麵」，還有「泰豐富沙拉吧」提供泰式沙拉醬辣味鮮蝦沾醬及炭烤綠辣椒沾醬等，添加泰國臭魚醬提升沙拉的鮮香氣味。 泰式甜點也是餐後不可錯過的重頭戲，傳統古早味南洋甜點「蕾絲椰香捲」、「蕾絲紅豆捲」透過甜點蠟燭的煙燻創造獨特風味，街邊小吃必吃經典「芒果糯米飯」、「摩摩喳喳」，還有泰式奶茶、香茅茶、椰子汁和泰國啤酒等特色飲品，讓味蕾搶先解封偽出國，享受原汁原味的泰式風味。