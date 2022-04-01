以阿爾卑斯山最高峰「白朗峰」為品牌精神象徵的萬寶龍（ Montblanc），為了迎接今年推出第一支的潛水表，特別以白朗峰的冰川湖蒙特維冰河 (Mer de Glace)為靈感，將冰川的藍色冰晶裂痕轉化至表盤，打造全新Iced Sea腕表，並邀請尼泊爾籍的登山男神Nimsdai Purja代言1858系列Geosphere世界時間計時「零氧」限量表，酷到最高點。

萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示自動腕表，藍面鋼帶款，10萬2000元。（Montblanc提供）

★Iced Sea腕表 冰川紋好酷

一般鐘表品牌推出潛水表，總會以海洋為靈感，但以白朗峰為名的萬寶龍，卻逆向思考，登上白朗峰上的冰川湖蒙特維冰河 (Mer de Glace)，以冰河上的千年藍色冰晶為靈感，並以古老刮磨技法 (Gratte Boise)技法打磨出美麗冰河紋路的湛藍表盤，創造出具有逼真深度與亮度的視覺效果。

萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示自動腕表，黑面鋼帶款10萬2000元。（Montblanc提供）

這款名為「Iced Sea」的潛水表具備運動表所有優異特質，具有 ISO 6425標準認證的潛水計時裝置，歷經萬寶龍實驗室500小時的測試，確保具備備抗震、防磁、耐溫與防水功能，指針、時標與12 點鐘位置的圓點都使用Super-LuminovaR夜光塗層，能在低光源時發出夜光，也呼應了冰河的主題。

萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示自動腕表， 綠面橡膠表帶款，9萬5100元。（Montblanc提供）

★登山男神代言 腕表「零氧」防霧更耐用

萬寶龍發表1858系列Geosphere世界時間計時「零氧」限量表，機芯是以「零氧氣」製造，不僅可消除溫度劇烈變化時可能產生的起霧現象，還可以防止氧化，沒有氧氣，所有零件的使用壽命都會延長，歷經長久的時間還是會很準確，全球限量290只，由於技術概念十分創新，還未發布之前就有台灣VIP搶先訂購一只。

萬寶龍1858系列Geosphere世界時間計時「零氧」限量表，約27萬3300元。全球限量290只。（Montblanc提供）

為了凸顯1858系列Geosphere世界時間計時「零氧」限量表的特色 ，萬寶龍邀請NETFLIX紀錄片《勇闖世界14高峰：挑戰不可能》的登山男神Nimsdai Purja擔任代言人，並將在今年5月佩戴這款腕表挑戰登上珠穆朗瑪峰頂峰，在沒有輔助氧氣、零下50度的惡劣環境下，親自測試這款腕表是否能如常完美運作。