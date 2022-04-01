國民黨主席朱立倫上午參加「台灣，性別平等了嗎？」婦幼民調發表會後接受媒體採訪。（趙婉淳攝）

國民黨桃園市長人選未明，立委呂玉玲近日動作頻頻，而有意角逐的台北市議員羅智強，則透露最快本周末宣布參選。被問到是否擔心羅智強脫黨參選，國民黨主席朱立倫直言「不會啊！」，並肯定羅智強是黨內優秀同志，也是戰將，黨會安排他去戰將該有的戰場。

布局桃園市長人選，國民黨近來陸續徵詢可能人選，邀請立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、前立委陳學聖等人討論人選，有意參選桃園市長的台北市議員羅智強，昨也赴黨中央和黨祕書長黃健庭密談，但雙方未達成共識。

朱立倫上午參加「台灣，性別平等了嗎？」婦幼民調發表會後受訪表示，最近黨內多次做了科學民調、地方徵詢，最重要的是國民黨會團結一致，桃園一定推出最符合桃園市民民意的最強候選人，他相信最後大家都會團結一致支持這位最強候選人。

至於是否擔心羅智強脫黨參選？朱立倫不假思索地說「不會啊！」，強調羅智強是黨內優秀同志，也是國民黨的戰將，黨會安排他去戰將的舞台，戰將該有的戰場。

媒體詢問，是否意味安排羅智強去其他縣市參選，朱立倫說，黨的安排，一定是每位戰將都有他的舞台、發揮的空間，就像台南市長參選人謝龍介是黨最強的戰將，而「神力女超人」許淑華也是最強戰將，都在發揮戰力，不管在台南或南投，都在為市民打拼。

國民黨已陸續完成台南市長、新竹縣長提名，被問到何時啟動南投縣長提名作業，朱立倫說，關於南投縣長人選，全黨一致明確支持許淑華，許淑華也在勤跑基層，提名時間與策略一定是整黨的規劃，也配合候選人的規劃。

此外，外界點名國民黨智庫執行長柯志恩參選新北淡水議員，站在一旁的柯志恩立馬說「沒有啦！我在這裡，問我就好，沒有就是沒有」；至於是否盡速徵召人選，朱立倫則說，關於各縣市議員提名，在地都會充分協調，何況新北市除了新北市黨部，還有最強市長、地方人士，大家請放心。