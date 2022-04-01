女星房思瑜以陳冠希MV女主角身分出道開啟演員之路，近期在台視與三立的《全明星運動會》中表現出色，人氣更是逐漸攀升，她日前度過38歲生日，開心的和三五好友一起到公園出遊，她打卡「今天生日，我很快樂」，文字中傳達幸福的情緒，其中穿著更是一大亮點。

房思瑜昨（31）日中午在Instagram曬出自己與好友出遊的照片，3月31正巧是她的生日，她寫下「謝謝所有的祝福，生命中開心有大家的陪伴，內心波濤洶湧的感動內」，一一感恩身旁好友的祝賀，可見在演藝圈的好人緣，接著表示「跟大家一起我就開心，有動物開心，有好吃的也開心，天氣好也開心，山下海露營野餐運動開心，每天很幸運很開心，好多很開心總之很快樂～也希望每個人都平安、健康，在生活中找到樂趣，享受工作跟生活」。

照片中房思瑜坐在野餐墊上，低頭看著桌上的蛋糕，蛋糕上塑膠做成的花，看起來五彩斑斕，只見她露出淺淺微笑，似乎是在許著願，雙手擋住胸前的黃色比基尼，另一張與朋友的合照，房思瑜手拿三朵鮮花，稍微遮住胸前的事業線，熱愛運動的她肌肉線條明顯，身型有種運動的美感。友人上半身則是選了平口造型的小可愛，幾人香肩微露，似乎是一起約好了要這樣穿，給人一種自在享受生活的愜意感。

獻上祝福的還有席惟倫、鼓鼓、韓忠羽、莫允雯、高英軒、王家梁、曹佑寧、林柏昇KID、徐謀俊、派翠克等多位藝人好友。