產業分析指出，由於新車持續短缺導致購車者只剩下為數不多且通常較昂貴的選擇，美國3月和第一季汽車銷量恐將大幅下滑。

根據Cox Automotive、Edmunds和JD Power/LMC Automotive提出的美國汽車銷量預測報告，美國第一季轎車、皮卡和休旅車總銷量可能跌破330萬輛，與2021年同期相比大減逾14%。3月銷量估將銳減至少24%。

本周早些時候，產業研究公司Cox Automotive即具報告指出，由於晶片供應短缺、烏克蘭危機壓縮庫存水位，以及價格不斷上漲嚇跑了手頭沒那麼寬裕的買家，美國3月汽車和輕型卡車銷量估將下滑至少24%，跌至約122萬輛，而第一季銷量估將銳減逾16%，並創下10年來新低。

最新產業報告指出，部分汽車製造商的汽車銷量可能跌更多，Edmunds預期通用、本田、日產和福斯第一季銷售額可能較去年同期大減逾20%，而福特的情況可能稍微好一點。

此外，調查顯示汽車銷量雖然下滑，但售價卻在上漲。TrueCar分析師表示，美國3月新車平均售價估較去年同期上漲15.4%，達到近43,500美元。

Cox Automotive資深經濟學家Charlie Chesborough日前表示，現在年收入不到75,000美元的家庭在美國輕型車市場中的占比已經較一年前下滑將近2個百分點。如今美國新車買家的平均所得已經來到124,000美元。車價高漲使一些手頭沒那麼寬裕的消費者離開新車市場，預計底特律的主流品牌與日產汽車將首當其衝。

最新報告則指出，消費者對汽油和汽車價格上漲等通膨問題感到擔憂，這可能是第一季汽車銷量下滑的原因之一，但最主要的因素還是在全球半導體晶片短缺之際，新車供應非常緊缺。

福特汽車周四宣布，受到全球晶片供應短缺影響，位於密西根州的Flat Rock組裝廠將在下周暫時停工。該公司位於堪薩斯城的工廠上個月亦以晶片短缺為由停工一周。

Edmunds表示，3月汽油價格飛漲固然是消費者最關心的問題，但庫存不足才是抑制首季新車銷售的主要原因。Edmunds預期第一季美國汽車銷量年減15.2%，並表示庫存仍然非常稀少，汽油動力車只剩20天供應量、電動車僅剩21天，遠低於介於60～70天的尋常值。

Cox Automotive資深經濟學家Chesborough表示，隨著春季到來，美國3月份的汽車銷量通常會升高，現在消費者的需求應該會很強勁，但製造商得要有更多汽車可以銷售。

他表示，低失業率加上相對較低的利率，現在正是銷量成長的時候，但在汽車製造商能提高產量之前，銷售仍將持續疲軟，「毫無疑問的，這個市場的景氣已經轉弱」。