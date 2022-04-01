香港第5波疫情持續延燒，但似乎也有「流感化」的趨勢。不過有香港大學專家分析，Omicron亞型變種BA.2 死亡率比流感大7倍，甚至相對容易攻擊兒童的神經中樞和上呼吸道，出現急性腦炎等症狀。

香港01指出，香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日表示，BA.2死亡率比流感大七倍，稱不容忽視其威力，而第五波感染兒童較易出現神經中樞系統，及上呼吸道系統相關的併發症。

關日華表明，前四波疫情兒童都會出現失去嗅覺、味覺。而在第五波疫情他留意到，兒童出現神經中樞系統的併發症亦分為兩大類，一類是急性腦炎，病毒引致腦部出現急性發炎，兒童會抽筋長達30分鐘，導致腦部缺氧；第二類是，發燒驚厥，即兒童會出現急性抽筋，感染病毒後高燒，會出現約5分鐘內短時間性的抽筋，神智可以恢復，這些則沒有後遺症。呼籲家長見到這些情況，應即時叫救護車。

關日華稱，研究中只有一位兒童患長期病患，其他都是健康的兒童。因此擔心即使是正常小朋友都會有機會出現嚴重病症，甚至死亡，但這些症狀則不會出現於成年人身上。另外，教育局有機會在4月復課，他指從公共衛生角度，接種率達9成才可以有效預防群體交叉感染。當前60％的情況，病毒有機會蔓延，只能在有限時間內呼籲家長帶子女打針。

此外，港府日前宣布暫緩實施「全民強制篩檢」作法後，香港東網報導，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目表示，核酸測試可以檢測出殘餘病毒，找出接近康復的患者，而使用快速測試雖能更準確找出剛感染及傳染性高的個案，但仍然會走漏約15％確診個案，未必有效知道社區感染人數。

曾祈殷認為，向全香港家庭派快速測試套裝，可為日後全民強檢作演練，但預計不會有大規模強制快速測試，或有機會在圍封強檢時，以快測取代核酸檢測。他亦擔心，有市民快速測試染疫後不主動呈報或虛報，當局必須制定措施細節，包括由市民自行採樣，還是安排醫護人員協助。