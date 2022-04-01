男團B.T.O.D將於旗津開唱。（寬寬整合行銷提供）

男團C.T.O將於旗津開唱。（寬寬整合行銷提供）

《渡過幸福》Fun旗津系列活動上週開跑，分別於上週五、六在旗津豐收廣場舉辦「搖滾旗津Fun」及「好台語好旗津」主題音樂表演，許富凱、黃妃等知名歌手攜手挺旗津，精彩的演出大受好評。而本週清明連假將繼續Fun旗津，旗津豐收廣場四天表演不間斷，其中3、4日將連續2天帶來熱血的「嘻哈街舞Fun」及「青春偶像男女團體大Fun旗津」。

3日的「嘻哈街舞Fun」主題活動，由台灣唯一登上美國《時代雜誌》、CNN、英國路透社等人物專訪的台灣教父級饒舌歌手大支領軍，帶領他所成立的嘻哈廠牌「人人有功練」，於現場帶來精彩的饒舌演出。而高雄在地知名舞團「YO!BBS」以及在網路上擁有高人氣的「NOW4鬧事鬧生活」也將大秀舞藝；此外，大支也藉由這次的表演，邀請大家一起挺旗津：「很開心能盡自己的一點心力來參加挺旗津這個活動，希望大家可以一起來旗津走走，除了看演出也多多消費 ，幫旗津早日回到之前榮景。」

4日的「青春偶像男女團體大Fun旗津」則將延續前一日的熱鬧氛圍，男團B.T.O.D、C.T.O及女團PER6IX、G.O.F 都將出席，四大新生代偶像團體齊聚旗津，其中，女團G.O.F更是與旗津有一段特別緣分：「很榮幸這次還能夠來旗津演出，我們對旗津有很深的回憶，因為G.O.F出道後的第一場活動就是在旗津，當時大家的熱情讓我們印象很深刻。」即日起至八月底，《渡過幸福》Fun旗津活動每個週末都於旗津有精彩的主題活動。