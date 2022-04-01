儘管全球已售出15億支智慧型腕表，石英表也有復甦的趨勢，但ORIS仍不為所動，傾全力醉心研發機械表，並於今年發表全新ProPilot X Calibre 400機芯腕表，不僅功能更加精進，且在設計融入美學，內外皆美，讓喜愛機械表的表迷讚歎不已。

ORIS發表搭載全新機芯的ProPilot X Calibre 400機芯腕表，表殼為鈦合金，更加輕盈時尚。（ORIS提供）

放眼鐘表界，ORIS是少數堅持只專注生產機械表的鐘表品牌，全新 ProPilot X Calibre 400機芯腕表，外觀採用39mm的鈦合金表殼，稜角線條的設計靈感源自飛行，經拉絲打磨與噴砂處理，賦予手錶俐落造型感，搭配ProPilot表圈和鈦合金表帶，大尺寸的安全表冠也是鈦合金材質。

ORIS發表搭載全新機芯的ProPilot X Calibre 400機芯腕表，表殼為鈦合金，更加輕盈時尚。（ORIS提供）

表盤有三種顏色，分別是灰色、藍色和鮭魚色，充滿活力與時尚感，表背為藍寶石水晶玻璃，可看到ORIS自製Calibre 400五日動力儲存的自動上鍊機芯，欣賞機芯運轉之美，高功能的機芯擁有高抗磁性，精準度為每日-3至+5秒，符合天文台檢驗標準，提供10年的保固期和10年的建議保養週期。

ORIS設計總監Ken Laurent指出，ProPilot X Calibre 400機芯腕表的設計靈感源自大自然和建築，由於ORIS是個獨立製表品牌，並非隸屬於任何大型集團，因此這款表傳達了ORIS獨立的個性，一直在努力開闢自己的道路，持續將美麗的機械腕表帶到人們的生活中。未來，ORIS仍會持續洞察事物的本質，在設計和機械的結合中找到樂趣，以及堅持獨一無二的卓越之路。

ORIS全新登場ProPilot X Calibre 400機芯腕表，有灰色、藍色和鮭魚色三種表盤，11萬8000元。（ORIS提供）

ORIS全新登場ProPilot X Calibre 400機芯腕表，有灰色、藍色和鮭魚色三種表盤，11萬8000元。（ORIS提供）

ORIS全新登場ProPilot X Calibre 400機芯腕表，有灰色、藍色和鮭魚色三種表盤，11萬8000元。（ORIS提供）

#2022鐘錶展