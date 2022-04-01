儘管全球已售出15億支智慧型腕表，石英表也有復甦的趨勢，但ORIS仍不為所動，傾全力醉心研發機械表，並於今年發表全新ProPilot X Calibre 400機芯腕表，不僅功能更加精進，且在設計融入美學，內外皆美，讓喜愛機械表的表迷讚歎不已。
放眼鐘表界，ORIS是少數堅持只專注生產機械表的鐘表品牌，全新 ProPilot X Calibre 400機芯腕表，外觀採用39mm的鈦合金表殼，稜角線條的設計靈感源自飛行，經拉絲打磨與噴砂處理，賦予手錶俐落造型感，搭配ProPilot表圈和鈦合金表帶，大尺寸的安全表冠也是鈦合金材質。
表盤有三種顏色，分別是灰色、藍色和鮭魚色，充滿活力與時尚感，表背為藍寶石水晶玻璃，可看到ORIS自製Calibre 400五日動力儲存的自動上鍊機芯，欣賞機芯運轉之美，高功能的機芯擁有高抗磁性，精準度為每日-3至+5秒，符合天文台檢驗標準，提供10年的保固期和10年的建議保養週期。
ORIS設計總監Ken Laurent指出，ProPilot X Calibre 400機芯腕表的設計靈感源自大自然和建築，由於ORIS是個獨立製表品牌，並非隸屬於任何大型集團，因此這款表傳達了ORIS獨立的個性，一直在努力開闢自己的道路，持續將美麗的機械腕表帶到人們的生活中。未來，ORIS仍會持續洞察事物的本質，在設計和機械的結合中找到樂趣，以及堅持獨一無二的卓越之路。
#2022鐘錶展
#ORIS #400 #機械表 #機芯腕表 #ProPilotXCalibre
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。