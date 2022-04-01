太魯閣列車翻覆事件即將滿週年，民眾黨立委高虹安（左起）、賴香伶、邱臣遠、張其錄1日舉行記者會痛批台鐵改革緩慢，例如軌道異物入侵告警系統的計畫，已二度被退回，完工遙遙無期，就連傷者和受難者家屬想見交通部長王國材一面，直接傳達訴求都沒辦法。（張鎧乙攝）

太魯閣號事故發生滿一周年，台鐵改革仍然牛步，民眾搭車安全仍蒙隱憂。民眾黨立委蔡壁如今踢爆，交通部行控4.0標案，得標廠商理立公司自稱美國佛羅里達州JTA的自駕服務系統供應商，辦公室透過電子郵件詢問JTA，結果是「沒有」，蔡壁如到底是誰在背後運作，當中有無官商勾結情事，要求經濟部、交通部、外交部跨部會整合調查。

台鐵太魯閣事故周年前夕，蔡壁如揭露「台鐵行控4.0弊案」，質問交通部，行控4.0標案發包沒問題嗎？能讓搭乘台鐵列車的國人安全回家嗎？

蔡壁如指出，承攬「台鐵行控4.0」標案的理立公司，宣稱是美國佛羅里達州JTA的自駕服務系統供應商，提供軟硬體整合服務給北美七成以上的一級鐵道公司，因而拿到經濟部5200萬元補助，去年10月又拿到台鐵「以多元通訊為架構之行車控制4.0系統」，決標金額是5640萬元。

蔡壁如辦公室為確認理立公司是否為JTA的供應商，寫信詢問JTA，對方回覆「沒有」，蔡壁如批評，理立靠著矇跟騙，先騙到經濟部的頒獎，又騙到台鐵及台南市政府標案，總金額超過1億元，至今卻沒有做出成果，是否有官商勾結情事。

蔡壁如要求經濟部、交通部、外交部跨部會整合，查證理立公司是否是JTA供應商，行政部門若不主動查證就是瀆職，如果查證屬實，應車回對理立公司補助，並要求賠償。

此外，台鐵安全改革工程及總體檢的144項改善事項進度，台鐵局認定136項已完成改善並解除列管，但客觀檢視真正完成僅29項，民眾黨團質疑，台鐵自己公布總體檢，自解認定解除列管，結果不客觀。

民眾黨立委邱臣遠表示，台鐵安全工程進度緩慢，例如軌道異物入侵告警系統的計畫，已二度被退回，可能要到這個月才會再次提報交通部，完工遙遙無期，就連傷者和受難者家屬想見交通部長王國材一面，直接傳達訴求都沒辦法，台鐵改革態度跟動作還需要再強化，給乘客一條安全回家的路。