新黨前秘書長楊世光表示，俄烏戰爭未如外界所預期快速結束，很多人認為俄羅斯總統普丁失算了，但他認為正好相反，因俄在原物料、初級能源有絕對優勢，時間消耗戰反而是西方國家最害怕的，這是美國的重大失誤。此言論引發熱議，一派網友認為言之有理，一派網友則認為說法充滿謬誤。

楊世光昨日（3月31日）接受香港媒體《中評社》訪問直言，有人說這場戰爭是普丁的失算，但他認為並非如此，因這場戰爭打得愈久，對歐洲的製造業、消費者影響與衝擊愈大，普丁繼續跟西方國家耗時間，就可能演變成消耗戰、焦土戰。

楊世光強調，美國可能沒有判斷到，普丁真的會採取軍事手段直接攻擊，來解決北約東擴烏克蘭的問題，這種國際關係的失算是美國的重大失誤，美國的國力也恐因此受影響。尤其最近印度對俄羅斯貿易態度積極，連美國總統拜登都提到，覺得印度是不可靠的夥伴，印度的這個種表態就代表美國力量正在式微。

此說法引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，一派認為：「俄羅斯手上有糧食又有油氣，這就立於不敗之地了」、「多數正常的人，都是會考慮自身利益超過盲目的崇拜的，只有台灣相反」、「講的很有道理，我有這麼認為」、「普丁這招真的顛覆拜登想像，KGB出身果然不同」；一派則認為：「這個論調明顯反美」、「美國早就一直說俄羅斯會開打了」、「當初只有拜登一直說俄羅斯一定出兵，可見情報準確」。