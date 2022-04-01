俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在周四簽署法令，並以技術性的方式要求歐洲國家以盧布支付天然氣費用。

目前主要歐洲國家尚未對此表達具體回應措施，德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)說，重要的是不要傳達任何的訊號，顯示我們已經被普丁要脅。德國表示，將繼續以歐元付款。

法國經濟部長勒梅爾(Bruno Le Maire)說，法國和德國正為天然氣供應的中斷做準備。勒梅爾拒絕對俄羅斯支付要求的相關技術性細節做出評論。

普丁在周四表示，西方國家正在以金融系統當作武器使用，凍結俄羅斯資產，所以俄羅斯不應該再用美元/歐元與西方國家進行交易。普丁也表示，俄羅斯仍然重視商譽，將繼續履行天然氣合約，以及合約的其它義務。

在俄烏軍事衝突之下，歐洲天然氣價格已經大幅上漲，而包括鋼鐵和化學等製造商也面臨被迫減產的風險。在普丁正式宣布該消息之後，週四英國和荷蘭的天然氣價格上漲4%至5%之間。

歐洲的能源公司普遍對於普丁的宣示沒有太多具體回應，這些公司多與俄羅斯天然氣工業(Gazprom)有著長期合約。

波蘭的油氣商PGNiG說，公司仍然與俄羅斯天然氣工業保持聯繫，雙方仍有長期合約，合約在今年底到期，PGNiG說，不願討論細節。

另一家大量購買俄國天然氣的公司、義大利的埃尼(Eni)也對此不願置評。埃尼在2020年從俄羅斯進口了225億立方米的天然氣，與俄羅斯天然氣工業的合約於2035年到期。

丹麥的沃旭能源(Orsted)表示，正等待俄羅斯天然氣工業的消息，並拒絕進一步的評論。

德國買家安能(EnBW)旗下的VNG，以及Uniper表示，不發表意見，萊茵集團(RWE)則沒有作出回應。